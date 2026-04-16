SpaceX啟動IPO在即　彭博︰若成功上市Google或錄千億美元回報

馬斯克旗下SpaceX早前被指已秘密提交上市申請，並計劃在今年6月掛牌。據知情人士透露，SpaceX正準備帶領潛在的IPO錨定投資者參觀其遍佈全美的核心基地，受邀對象包括主權財富基金等可能在發行中認購大額股份的機構。



一名知情人士表示，SpaceX計劃在未來幾周從紐約包機出發，行程可能還包括密西西比州﹕xAI正計劃在此建設巨大的數據中心園區。知情人士表示，公司計劃在本月較後時間舉行分析師日活動。

SpaceX預計將於5月較後時間正式公開提交IPO招股書，並在6月8日當周開啟正式路演，IPO預計於6月15日當周進行定價。知情人士提醒稱，實地考察的細節及關鍵日期仍可能發生變動，目前尚未做出最終決定。

2024年10月13日，SpaceX超重型助推器於其星艦（Starship）第五次飛行測試期間在美國德州波卡奇卡着陸。（Reuters）

Google對SpaceX持股約5%

另一方面，若果SpaceX成功上市，為投資者帶來豐厚收益。《彭博》報道，一項對SpaceX的早期投資，有望給Alphabet帶來千億美元回報，突顯這家火箭公司上市可能創造的巨大財富。

根據SpaceX本周在阿拉斯加提交的一份文件，截至2025年底，Google持有SpaceX的6.11%股份。SpaceX希望以逾2萬億美元估值進行IPO，若按2萬億美元計算，這一持股價值將達1,220億美元。

然而，於2月，SpaceX與馬斯克旗下人工智能與社交媒體公司xAI合併後，Google的持股比例可能已被稀釋。《彭博》計算顯示，交易完成後Google持股比例可能約在5%，按2萬億美元IPO估值計，對應價值在1,000億美元。

2025年3月31日，美國佛羅里達州，圖為SpaceX旗下獵鷹9號火箭搭載龍飛船成功發射升空，開啟繞飛地球南北極任務。（Reuters）

Google於2015年首次投資SpaceX，與Fidelity Investments共同參與一輪10億美元融資，當時對公司的估值為100億美元，兩者合計獲得10%股份。富達目前的持股情況尚不明確，僅部分基金披露了相關持倉。

隨着股權稀釋及二級市場出售，馬斯克和Google的持股比例隨時間推移均有下降。2020年SpaceX首次在阿拉斯加披露主要股東時，Google持股為7.64%，馬斯克為47.11%。風險投資公司Founders Fund當時持股7.77%，這是2008年首個投資SpaceX的機構投資者。2023年12月，Founders Fund在上一次披露時持股比例為5.76%，此後已低於5%的披露門檻。