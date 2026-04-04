馬斯克據報要求參與SpaceX上市計劃投行及法律顧問　須訂閱Grok

馬斯克旗下的SpaceX早前傳出已遞交秘密上市申請，或於今年6月登陸美國股市，估值或達到2萬億美元，集資額或達到750億美元，成為全球歷來規模最大的新股集資活動。據《紐約時報》報道，馬斯克要求參與SpaceX IPO的投資銀行及其他法律顧問，必須訂閱其人工智能（AI）聊天機器人Grok的服務。



據報道指部分投行已同意每年斥資數千萬美元訂閱Grok的服務，並已開始將其整合至其資訊科技系統中，以確保能順利參與這項史上最大規模的IPO。

SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭相關照片（spacex.com）

大摩及高盛等5投行擔任主承銷

市場早前傳出，摩根士丹利、高盛、摩根大通、美銀及花旗正擔任SpaceX IPO的主承銷商。馬斯克及SpaceX未有回應，上述五家投行亦未有回覆。

為了進一步整合業務生態，SpaceX於2026年初已完成與xAI的資產合併，令Grok正式成為SpaceX業務版圖中的核心一環。

此外作為公司行政總裁的馬斯克在社交媒體平台X發文指，距離SpaceX下一場「星艦」（Starship）測試發射還有4至6星期，意味星艦V3型號的下一場測試發射將於5月首兩星期進行，而非原定的4月。