彭博︰SpaceX尋求以逾2萬億美元估值上市

彭博引述知情人士稱，SpaceX已將其首次公開募股(IPO)目標估值上調至2萬億美元以上。這家全球估值最高的初創公司正籌備可能成為史上最大規模的上市交易。

報道指，知情人士表示，在未來幾周與IPO潛在投資者會談前，億萬富豪埃隆·馬斯克旗下這家火箭、衛星和人工智能公司及其顧問正向潛在投資者提出這一數字。彭博此前報導，此類所謂的試水路演可能會包含更多支撐該估值的細節。

超過2萬億美元意味著SpaceX短短數月內估值上升近三分之二。彭博2月曾報導，SpaceX收購馬斯克的xAI，合併後公司的估值為1.25萬億美元。

按這一估值計算，SpaceX市值將超過標普500指數中除輝達、蘋果、Alphabet Inc.、微軟和亞馬遜之外的所有公司。它將超過MetaPlatforms Inc.以及馬斯克旗下的特斯拉，這兩家公司同為七巨頭成員。

因相關信息非公開而不願具名的知情人士稱，相關討論仍在進行，發行細節仍可能會有調整。SpaceX代表未立即回應置評請求。

知情人士稱，SpaceX已選定美國銀行、花旗集團、高盛集團、摩根大通和摩根士丹利在其IPO中擔任主要承銷角色，並已將更多銀行納入承銷陣容。

一位知情人士表示，公司已安排於周一與承銷銀團舉行電話會議，4月晚些時候舉行分析師說明會。IFR和路透此前分別報導了銀團電話會議和分析師說明會的相關安排。