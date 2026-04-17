港交所推「T+1」結算　最快2027年第四季實施　諮詢期至5月18日

港交所（0388）今日發表《縮短香港股票現貨市場的結算週期》諮詢文件，正式就將現貨市場交易結算週期由目前的「T+2」（交易日後兩個營業日交收）縮短至「T+1」（交易日後一個營業日交收）的具體運作模式及時間表，徵詢市場意見。文件建議的目標實施日期為2027年第四季，並為業界預留約15個月的準備時間。



此舉旨在與美國、印度及即將於2027年10月過渡的歐洲市場等全球主要金融市場看齊。港交所指出，縮短結算週期能顯著降低因待交收持倉積累的市場風險，並提升資本效率。參考海外市場經驗，實施T+1後結算所保證金要求有機會降低超過20%，投資者亦可更快收回資金進行再投資。

國際機構投資者挑戰最大 港交所擬推工作流程工具

文件特別指出，時差問題將為國際機構投資者帶來最大挑戰。在T+1模式下，歐美地區的投資者實際上需按「T+0」的時間表完成資金配置與交易確認。為應對此痛點，港交所正評估推出一套全新的端到端工作流程工具解決方案，涵蓋中央標準交收指示儲存庫、自動化配對及實時管理儀表板等功能，以協助託管商和機構投資者實現自動化、直通式處理，降低交收失敗風險。

對於散戶投資者，由於目前普遍採用預先繳付資金的交易模式，過渡至T+1的影響相對較小，主要體現在賣出股票後可提早一天收到款項。此外，交易所買賣產品（ETP）的一級市場申購贖回、股票期權的行使交收，以及上市公司除淨日的計算方法，均會同步作出相應調整，以配合新的結算時間表。不過，首次公開招股（IPO）及滬深港通的北向交易將不受此次變動影響，維持現有結算週期。

是次諮詢將於2026年5月18日截止。港交所預計在諮詢總結後刊發詳細的規範指引文件，並組織市場測試與演練，最終實施仍需視乎業界準備情況及監管機構批准。