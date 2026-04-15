港交所陳翊庭︰許多國際合作夥伴　比以往更渴望參與亞洲資本市場

港交所(00388)行政總裁陳翊庭在網誌表示，現在全球地緣政治局勢複雜多變，許多國際合作夥伴都比以往更渴望參與亞洲資本市場，而亞洲地區蘊藏巨大的增長潛力。

她稱，隨着大量投資者和資本湧入，亞洲股票市場的市值自2000年以來足足翻了4倍，於2024年底達到34.4萬億美元，發展勢頭十分強勁。國際投資者對亞洲股票市場的投資金額從2014年至2024年翻了一倍，達到約6萬億美元。

陳翊庭又指，如果我們能夠築橋引路，建立一個真正互聯互通的亞洲市場，讓資本可以更順暢地跨境流動，讓企業可以茁壯成長，讓世界各地投資者都可以感受亞洲資本市場的蓬勃生機，並捕捉那些耀眼的增長機遇，那將是怎樣的一番景象？

她說，作為核心的市場基礎設施，交易所可以擔當引領之責，致力推動實現這一願景。港交所一直以來都積極擁抱互聯互通，將自身定位為超級聯繫人。本港與中國的互聯互通機制，已成為市場基礎設施和監管機構攜手共同推動跨境資本流動的典範。

陳翊庭表示，為實踐擴大產品生態圈、發展指數業務的戰略，港交所集團陸續開發能推動產品創新及深化市場之間聯繫的基準指數。集團近日分別與馬來西亞交易所和韓國交易所合作，推出聯合冠名指數，聚焦各自旗下市場中最具活力的一批企業。「已有多家發行人有意在香港推出追蹤這兩隻指數的ETF。此外，這些指數也為推出更加多元的結構性產品和衍生產品提供了基礎。通過構建跨市場的基準指數，我們可以在此基礎上推出各類期貨、期權和其他風險管理工具，從而深化流動性、增強市場價格發現，便利投資者部署更多元的亞洲投資策略。」

下一階段的產品創新將進一步加強區域聯通，根據區內投資者的需要提供更加豐富多樣的投資工具，方便他們更加有效地對沖和構建投資組合，從而吸引不同類型的投資者參與香港市場。

另外，陳翊庭稱，集團也致力推動平台發展。最近與馬來西亞交易所簽署合作備忘錄；早前亦已分別與泰國證券交易所、印尼證券交易所、新加坡交易所等，訂立認可證券交易所安排，日後亦將有更多類似安排。隨着馬來西亞和東南亞愈來愈多優質公司嶄露頭角，進軍國際市場可能自然地成為這些企業的下一站。通過獨特的雙向互聯互通，港交所可以與市場合作夥伴形成互補，將亞洲企業與國際資本和中國內地資本連接起來，也讓全球及中國投資者可以把握亞洲新興市場的發展機遇。

她指出，通過開發新產品、構建更多平台，集團希望吸引全球各地更多市場參與者滙聚香港，分享亞洲機遇，從而提升整個亞洲市場的流動性。這個過程不會一蹴而就，挑戰肯定不少，但最終的成果是一個充滿活力、聯通全球、足以驅動亞洲未來十年乃至更長遠發展的亞洲市場生態圈，這值得全力以赴，迎難而上。

陳翊庭又稱，亞洲及大洋洲證券交易所聯會(AOSEF)第40屆年會下星期將會在香港舉行，屆時18家亞洲交易所的代表將齊聚香江，期待與各合作夥伴攜手，確立共同目標，一起推動跨市場互聯互通。通過深化地區合作、構築聯通橋樑，可以充分利用現有的優勢，讓更多資本滙聚亞洲，壯大亞洲區域資金池、優化市場價格發現功能、提升資本市場韌性，從而更好地服務亞洲以至全球的企業、投資者和經濟體。