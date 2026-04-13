港交所推兩新科技指數　包括港交所韓交所半導體指數

香港交易所（0388）今天（13日）宣布其指數組合新增兩項科技類指數，包括香港交易所韓國交易所半導體指數和港交所科技及美國科技100指數。



作爲香港交易所與韓國交易所首隻聯合冠名指數，香港交易所韓國交易所半導體指數追踪符合港股通資格的香港上市半導體公司，以及代表韓國半導體龍頭企業的韓國交易所半導體15指數（KRX Semiconductor Top 15 Index）的表現，提供跨市場投資機遇。

與博時基金等簽授權可由對方開發ETF產品

香港交易所科技及美國科技100指數則追蹤香港交易所科技100指數的所有成分股以及在納斯達克上市的100家市值最大科技公司（包括美股七巨頭）的表現。

兩項指數均以符合港股通資格的香港上市公司佔約60%、海外上市公司佔約40%的權重設計，旨在推動市場開發更多交易所買賣基金(ETF)納入南向ETF通，為中國內地投資者提供更多元的跨市場機遇。

香港交易所同時宣布，已與博時基金（國際）、大成國際資産管理、易方達資産管理（香港）、廣發國際資產管理、及華泰盈科資産管理簽訂授權協議。待獲得監管機構批准後，將在香港市場推出追踪上述兩項新指數的ETF產品。

香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示：「我們很高興宣布推出兩項全新指數，進一步豐富香港交易所的指數産品，致力實現我們構建交易所主導的指數生態圈，體現對推動產品創新和市場發展的長遠承諾。本次擴展涵蓋自營及聯合冠名的新基準指數，並著重把握科技發展帶來的機遇，旨在促進指數掛鈎產品多元化，加強市場參與度，從而提升一級和二級市場之流動性與活力。」

陳翊庭續說﹕「同時，我們也很高興已與博時國際、大成國際、易方達香港、廣發國際、和華泰盈科簽訂授權協議，推出追踪這兩隻新指數的ETF，反映我們與業界展開深度合作，以及致力開發切合市場需要、滿足地區及國際投資者需求的指數。」