聯儲局主席提名人沃什︰需要新架構應對通脹　強調不淪為總統傀儡

美國國會舉行首場聯儲局主席提名人沃什的確認聽證會。沃什表示，聯儲局需要一個新的框架來應對持續存在的通脹問題，政策的實施方式需要徹底改變，但並未提供更多細節。



沃什表示，高物價仍然是美國人面臨的一個問題，沒有什麼比生活成本更緊迫的問題。聯儲局2021至2022年政策失誤造成的後遺症仍然在處理中。誠然，通脹問題已不那麼嚴重，也就是說物價變化率沒有幾年前那麼嚴重，但美國人無疑仍深受其苦。聯儲局堅持預測的時間過長，局方的政策執行方式需要改變，這意味需要一個不同的、新的通脹框架，需要新的溝通。

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片（Reuters）

稱不相信前瞻指引及預先決策

沃什提到，當前美國經濟的供給側急劇變化，這讓聯儲局決策變得更加困難。資產負債表和利率政策應當共同發揮作用。他不相信前瞻指引和預先決策，又表示貨幣政策具有滯後性。

沃什又說，不知道美國總統特朗普為何選擇他來接任聯儲局主席，強調自己將獨立於特朗普的意見之外，「絕對不會淪為總統的『傀儡(sock puppet)』，總統亦從沒有要求我對任何利率決定作出承諾」。

個人財產安排成焦點

另一方面，在聽證會上，沃什的資產亦成為焦點。他在聽證會上遭到民主黨人猛烈抨擊，重點圍繞他將如何剝離數千萬美元的金融資產。

民主黨參議員沃倫發起激烈質詢，追問沃什計劃出售什麼資產以及如何出售。沃什指出，出售個人持股面臨挑戰，但當這個過程完成後，將幾乎不再持有金融資產，而是擁有類似現金的資產。

1月12日，工人在正在施工的聯儲局大樓外走過。（Reuters）

沃什說，為了消除對他獨立性的任何疑問，也為了消除外界對個人財務記錄清晰度的任何疑問，同意在上任前完成剝離絕大部分資產，自己在剝離計劃上已經竭盡全力，只因為聯儲局需要重建信譽。

沃什拒絕透露他持有的許多資產具體情況，表示將在宣誓就職後90天內出售資產，同時駁斥有關未完全公開個人持股的說法，稱已經分享能披露的所有個人資產訊息，這已滿足美國政府操守辦公室的要求。

沃倫則對沃什的剝離計劃提出質疑，表示「如果我們不知道裹面有什麼，我們有什麼辦法可以核實這些出售計劃是否真的會發生」。

沃什早前提交的財務披露文件顯示，他擁有巨額財富和多樣化的投資，其中許多投資與規範聯儲局官員持有資產的規定相抵觸。