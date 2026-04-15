聯儲局主席提名人沃什申報夫妻資產價值逾15億　有望成歷任最富有

美國總統特朗普（Donald Trump, 又譯川普）提名的聯儲局主席人選沃什（Kevin Warsh）揭露，他與妻子合計擁有至少1.92億美元（約15億港元）資產，但實際金額勢必更高。



彭博資訊與華爾街日報報導，這些數據來自沃什為下周聯儲局（Fed）主席提名聽證會所提交的財務揭露文件。文件顯示，曾於2006年至2011年間擔任Fed理事的沃什，若獲准任命為主席，將成為歷來最富有的Fed主席之一。

沃什的資產包括對馬斯克（Elon Musk）的SpaceX以及預測市場公司Polymarket的持股。這凸顯出沃什透過投資與顧問關係，與華爾街及矽谷有緊密關係。在隨財報提交的倫理協議中，沃什承諾將出脫部分持股，並辭去董事與其他職務，包括在物流巨擘UPS（United Parcel Service，又稱優比速）的董事職位。

現年56歲的沃什，申報文件列出兩筆名為「Juggernaut Fund」的投資，兩筆的各自價值都超過5,000萬美元（約3.9億港元）。他還持有眾多其他投資基金、銀行帳戶，以及數十家科技新創公司的股份。

由於資產結構複雜，且申報僅提供區間估值，無法精確計算其淨資產。不過整體而言，沃什的資產可能介於1.31億至超過2.09億美元（10.3至16.4億港元）之間。

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揭露內容也顯示沃什妻子珍蘭黛（Jane Lauder）的資產。她的父親為共和黨重要金主、美妝巨擘雅詩蘭黛集團（The Estée Lauder Companies Inc.）現任掌門人勞德爾（Ronald Lauder），爺爺則是雅詩蘭黛創辦人。

雖然被提名人資產揭露採用區間制，每筆資產最高標示上限為5,000萬美元，但配偶的財產揭露區間不同，最高僅標示為「超過100萬美元」。珍蘭黛申報超過30項資產屬於「100萬美元以上」區間，包括她持有的雅詩蘭黛公司股份。

其他公開資料顯示，珍蘭黛的實際資產規模遠高於揭露文件所呈現的範圍。根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaire's Index），她目前透過直接持股與兩個家族信託，持有價值約15億美元（約118億港元）的雅詩蘭黛股票；累計股息收入超過4.5億美元（約35億港元），且自2003年以來已出售超過8,300萬美元（約6.5億港元）的持股。

現任Fed主席鮑威爾（Jerome Powell）在2017年首度被提名時，資產估計超過1億美元（約7.8億港元）。他此前曾在私募股權公司凱雷集團工作。

Fed前主席耶倫（Janet Yellen）在2014年出任主席時，與經濟學家丈夫阿克洛夫 （George Akerlof)）共同持有的資產在530萬美元至1,410萬美元（約4,153萬至1.1億港元）之間。

沃什夫婦將遵守適用於所有Fed決策官員的個人投資規範。這些規則在2022年一連串官員交易爭議後已大幅緊縮，包括禁止官員購買個股，進行證券買賣前須事先獲准，並禁止在金融市場壓力升高期間進行交易。此外，決策官員也不得持有受央行監管的金融機構股份。

沃什職涯始於摩根士丹利，接着擔任美國前總統小布殊（George W. Bush）的經濟顧問，並於2006至2011年擔任Fed理事，後來加入億萬富豪朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）的投資公司，2025年從顧問費中賺取超過1,000萬美元（約7,836萬港元）。

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