調查｜倫交所︰近6成港人曾遇詐騙　遇支付或投資騙案損失最傷

香港市民較亞太區內居民更容易接觸到騙徒？據倫敦證券交易所集團（LSEG）旗下風險情報團隊最新發布消費者研究《欺詐的隱性成本：為何信任如今成為亞太地區的風險議題？》，發現1,000名香港受訪者中，有近60%表示在過去2年曾直接或間接遇上企圖詐騙，較亞太區的平均水平54%為高。不過最終只有34%曾接觸詐觸的受訪者出現金錢損失，較亞太區內平均水平46%為低，反映出部份本地消費者在關鍵時刻仍然能夠識別風險，及時止損。



香港市民識別詐騙風險能力優亞太區居民

報告又指出，按年齡劃分，25至34歲年輕群組接觸詐騙的比例最高，總接觸率達82%，而55歲或以上受訪者中僅42%曾遇到詐騙。

報告覆蓋1,000名香港受訪者，當中有59%表示過去兩年曾直接或間接遇到詐騙企圖，高於亞太區54%的平均水平，反映香港為區內詐騙「重災區」之一。 然而，在27%曾親身遭遇詐騙的香港受訪者中，最終有金錢損失者僅佔34%，低於亞太區平均的46%。

在尚未遭遇詐騙的受訪者中，61%自評「了解不同類型詐騙」，但真正認為自己在識別與防範詐騙方面「受過良好教育」者僅佔17%，低於亞太區平均的23%，突顯本地在金融及網絡安全教育方面仍有明顯提升空間。

常見詐騙手法 網絡釣魚 14% 支付詐騙 11% 投資詐騙 9% 冒充詐騙 9% 二維碼詐騙 8% 深度偽造詐騙 4%

網絡釣魚為最常詐騙手法

類型方面，網絡釣魚為最常見的詐騙手法（14%），其他依次為支付詐騙（11%）、投資詐騙（9%）、冒充詐騙（9%）、二維碼（QR碼）詐騙（8%）及深度偽造（Deepfake）詐騙（4%）。在造成實際財務損失的案件中，以投資詐騙及支付詐騙最高，約2%的受訪者表示曾因這兩類詐騙而損失金錢，為各類型之冠。

防範措施方面，多數香港消費者的自我保護行為普遍落後於亞太區平均水準。僅38%的受訪者表示會使用強密碼（亞太平均為43%）、35%傾向選擇「可信品牌」服務（區內平均為42%），而主動自我教育以識別詐騙的比例更只有24%，低於亞太區31%的水平。相對地，46%的香港受訪者有使用雙重認證（與亞太平均44%相若），23%會與家人或朋友預先約定安全暗語（與亞太平均持平），顯示在更「程序化」或由服務供應商主導的安全選項上，本地採用率較為接近區內水平。

報告亦指出，利用人工智能生成、以騙取金錢或敏感資料為目的的詐騙內容正在急速上升，消費者對 AI 詐騙的警覺性同步提高，但「注意力不集中」仍是導致受害者最終失財的首要原因。在資訊洩露渠道方面，企業或服務提供者的數據外洩被視為主要風險來源，其次為網絡釣魚電郵及社交媒體平台帶來的個人資料暴露。

此外，香港詐騙受害者在事後最強烈的情緒並非憤怒，而是愧疚與自責，反映詐騙除帶來經濟損失外，亦對個人心理與對金融體系的信任構成「隱性成本」。