經濟日報發金觀平署名文章︰「反內卷」行業協會商會大有可為

內地《經濟日報》發表金觀平的評論文章，指出作為連接政府、市場與企業的橋樑，行業協會商會在整治「內卷式」競爭中理應發揮更大作用。抵制「內卷式」競爭，還需要行業協會商會持續拓展服務功能，促進行業長期健康發展。當好引路人，為企業發展注入動能。



文章指出，「反內卷」是要讓競爭從價格內耗回歸到品質提升與價值創造，這恰恰是行業協會商會能夠充分發揮作用的關鍵領域。行業協會商會應推動會員單位加大研發投入、優化產品供給；倡導優質優價理念，破除「低價即優勢」的錯誤認知，引導企業樹立長期主義思維。

稱要破除「低價即優勢」的錯誤認知

文章又指出，通過樹立品質標杆、宣傳優質品牌，讓高品質產品獲得合理溢價，讓劣質低價產品逐步失去市場空間，推動行業形成「以質取勝、以信立足」的良性生態。實踐表明，行業協會商會是彌補市場失靈的重要協調力量，要發揮好自身作用，推動資源配置更高效、市場運行更有序。一方面，牽頭制定行業最低質量標準與合理成本參考，明確行業准入底線，防止企業為搶佔訂單犧牲品質、擾亂市場秩序；另一方面，搭建公共訊息平台，即時發布供需數據、價格波動等訊息，為企業生產經營提供精準參考，減少盲目擴產引發的惡性競爭。此外，還可通過組織行業交流與供需對接活動，推動企業差異化佈局、協同化發展。