反內卷｜內地電商據報將取消「僅退款」　曾遭大規模濫用害慘商家

內媒《北京商報》4月22日報道，拼多多、淘寶、抖音、快手、京東等多個電商平台將全面取消 「僅退款」，消費者收到貨後的退款不退貨申請，將由商家自主處理。



《北京商報》消息指，「僅退款」在2021年時被拼多多率先推出，後在2024年時被京東、淘寶、抖音、快手等相關平台相繼引入，歷時四年正式迎來落幕。上述電商平台已就全面取消「僅退款」的相關細節與管理部門進行了多輪商討和修改，一旦審核完成即對社會公開宣布。

內地電商據報將全面取消「僅退款」。（視覺中國）

內媒《澎湃新聞》發表評論文章指，「僅退款」的四年實踐，證明平台、商家和用戶三方難以實現共贏的平衡，商家處於明顯不利的位置。而從長期來看，「僅退款」帶來的行業內卷，沒有贏家。

據《21世紀經濟報道》，「僅退款」的初衷是保護消費者權益，但實行過程中卻催生了一條專門利用退款機制獲利的黑灰產業鏈。根據2024年網經社基於近2000位商家與1000位消費者的調查，只有1.06%左右的商家在近一年內沒有遭遇過「僅退款」困擾。89.05%的商家對「僅退款」持非常反對的態度，僅有1.39%的商家支持這一政策。