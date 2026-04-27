泰國直擊｜Money 20/20中東戰下吸逾4000人　沙特場料如期9月舉行

金融科技界展會「Money 20/20亞洲峰會」上周連續第三年在泰國曼谷舉行，Money 20/20全球大會主席Tracey Davies表示，今年曼谷出席人數逾4000人，較去年約3000人增長約三成，來自高達87個國家或地區，當中香港是五大來源地之一，以往只是排名十大之內，出席人數增長逾一倍。



Tracey Davies表示，今年曼谷出席人數逾4000人，較去年增約三成，當中香港出席人數增長逾一倍。（顧慧宇攝）

出席人數按年增三成至4000人 香港為五大來源國之一

Tracey Davies在曼谷接受《香港01》訪問時並預告，明年也會選址曼谷作為峰會在亞洲的舉辦地，作為亞洲區域中心。Money 20/20已在此建立品牌，峰會入場需要購買入場票，以保持活動的質量，和很多其他的亞洲活動不一樣。

至於香港，她表示，也是一個非常好的活動舉辦目的地，在當地也良好的關係網絡，因為資金非常國際化，同時也會視察其他合適地點。Money 20/20並已在美國拉斯維加斯已連續舉辦15年，在歐洲已舉辦7年，去年9月並首次在中東地區舉辦峰會，選址沙特阿拉伯的利雅得。

中東戰下更顯Money 20/20峰會重要

市場關注中東戰爭局勢進展，在地緣政治風險加劇情況下，Tracey Davies表示，這更突顯大型平台如Money 20/20峰會的重要性，峰會將金融科技生態圈連接在一起，促成了很多的合作。

面對中東局勢未穩，她則表示，會有信心局勢會有所穩定，而今年的沙特峰會也會如期在9月舉行。據官方網站顯示，沙特峰會已定於9月14日及15日舉行，正在接受入場及贊助商登記。去年沙特峰會共吸引高達近3.8萬人出席，規模較曼谷更為巨大。

杜拜支付平台Pyypl行政總裁Muhamad Masri表示，受到地緣政治等因素影響，東盟在國際上的角色越來越重要，故此認為是時候透過贊助方式去提升在東盟市場的知名度。

杜拜支付平台Pyypl：地緣政治下望拓東盟市場

而事實上，中東衝突也增加市場對於金融科技及虛擬貨幣的需求，也促使相關平台望進一步拓展東盟市場。來自中東杜拜支付平台Pyypl行政總裁Muhamad Masri表示，公司一直有出席money 20/20舉辦的展覽，而今年更成為贊助商，受到地緣政治等因素影響，東盟在國際上的角色越來越重要，故此認為是時候透過贊助方式去提升在東盟市場的知名度。

Muhamad Masri表示，中東戰爭以來，可以看到投資者會更積極於保持資產的流動性，但並沒有看到資金主要由中東流出，而會出現囤積石油或者物資的需求，故此資金也會由其他國家流入中東。而事實上，近年去美元化趨勢也越趨明顯，旗下客戶會更積極於使用穩定幣或者非美元資金用以支付或者跨境來往，當中穩定幣提供全天候交收，是客戶偏好的使用貨幣。

美國的穩定幣支付平台Encryptus創辦人Shantnoo Saxena表示，中東戰爭爆發以來，公司多了中東新客戶，希望將資產轉為虛擬資產包括穩定幣，以望在戰亂中保持資產流動性。

美國的穩定幣支付平台Encryptus：中東客將資金換穩定幣轉出

來自美國的穩定幣支付平台Encryptus創辦人Shantnoo Saxena表示，今年為第一次在泰國舉行的Money 20/20展覽參展，希望進一步拓展東盟市場。中東戰爭爆發以來，公司多了中東新客戶，希望將資產轉為虛擬資產包括穩定幣，以望在戰亂中保持資產流動性，部分轉移至穩定幣後，轉出中東至東盟等地區。

來自馬來西亞的黃金交易平台Public Gold ATM負責人表示，此次為首次參展Money20/20，首日早上已接觸到逾十個來自世界各地的潛在合作夥伴或者客戶等。Public Gold ATM並·已拓展中東阿聯酋市場，透過當地合作夥伴，投資者可以以虛擬貨幣買入實體黃金。

他表示，中東戰爭後，油價上升而黃金價格回落，但也吸引更多投資者乘低價買金，包括中東投資者。目前公司在馬來西亞、印尼及阿聯酋擁有逾150部能夠購買到實體黃金的ATM機，投資者可按市價買入0.25克至100克的實體黃金。