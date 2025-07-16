泰國港商領袖專訪　KK園衝擊不及此因素　地震冧樓無損對華商觀感

往年港人喜愛前往的旅遊及度假勝地泰國，是東盟第二大經濟體，近年以來不斷面對著挑戰，除了鄰近國家緬甸KK詐騙園，影響當地治安及聲譽外，內部還要面對大型罕見的地震，而近日還有政治大變動，總理佩通坦遭憲法法院停職，等待進一步調查。泰國香港總商會會長余永年則表示，泰國自早年軍政府統領後，其實近兩年都頻密地面對總理下台或者辭職，對經濟帶來一定影響。不過，與其他挑戰相比，目前泰國面對最大挑戰相信莫過於美國關稅政策。



余永年表示，泰國近兩年都頻密地面對總理下台或辭職，但與這些挑戰相比，目前面對最大挑戰相信莫過於美國關稅。圖為上月曼谷反政府示威者要求總理佩通坦辭職下台（Reuters）

泰國港廠家受影響 今年GDP料近零增長

美國總統特朗普推遲對等關稅徵收日期至8月1日，目前除了英國及越南有所協議外，當中後者關稅定於20%，也已發信多個國家包括泰國，威脅徵收36%關稅，與4月初公佈的幅度一致。

余永年在泰國接受《香港01》訪問時表示，泰國近年雖然旅遊等服務業發展興旺，但其實工業也是重要產業，佔GDP逾三成，而相機越南有不少紡織服飾業，泰國工業以電子及汽車生產業等為多，不少大型國際製車品牌包括日資品牌，也都是以泰國為主要生產地之一。

余永年並分享，港商方面，在泰國設廠的主要包括廚具、鋼鐵及製衣等，當中有涉及美國出口的，相信均會受到是次關稅政策影響。泰國政府已將今年GDP 增長預測，由逾3%下調至1.4%，而他個人更估計，今年泰國GDP增幅有機會放緩至1%以下，意味按年近乎零增長。

余永年分享，港商在泰國設廠的主要包括廚具、鋼鐵及製衣等，當中有涉及美國出口的，相信均會受到是次關稅政策影響。圖為泰國羅勇東部海濱工業區。（資料圖片）

泰國屬民主國家 與美談判需顧及民眾利益

不過，他相信，有時「有危也有機」，廠家需要去尋覓新市場去填補美國市場的缺失，包括歐盟、東盟鄰近地區及泰國自己的國內市場。對於美泰兩國關稅談判前景，他指出，與越南屬共產主義國家不同，泰國屬於民主國家，故此對於美國要求透過零關稅進口豬肉及內臟等農業產品，政府也需要去衡量從事相關行業民眾的利益訴求，故此會有一定難度，但他個人仍然樂觀相信，相關談判能夠繼續推進。

余永年表示，泰國被美國威脅徵收36%，其實本身低於越南的46%，現時越南被徵收幅度有望降至20%，也希望泰國最終被徵收的關稅，能夠有相同幅度或者更低幅度，才能令泰國保持其競爭力。

中資承建的國家審計部大樓在地震中倒塌，會否影響對中資及港資的信心及觀感，余永年就坦言，泰國人對港人及內地人分得比較明確，相信不會有影響。圖為倒塌後的大樓清理（顧慧宇 攝）

對中資及港資「認知」有異

除了關稅，泰國亦面對對外形象問題。對於今年以來中國演員被騙到緬甸KK園事件曝光，東南亞詐騙集團的存在及發展又再度引發關注，以往熱門的東南亞旅遊目的地泰國，如今恐不再成為港人首選。余永年則認為，泰國已連同緬甸及中國政府齊力打擊，「近期（詐騙）電話也少了」，認為應已受控制，相較之下3月發生的大地震，對旅遊業影響其實更大。

緬甸中部3月底發生7.9級地震，並波及泰國曼谷，這個曾被不少人視為「全球8個不會地震的城市」之一，當中最慘烈的場景是興建中的國家審計部大樓倒塌，造成高達86死及多人失踪。泰國當局懷疑大樓涉偷工減料，有份承建大樓的中國國企中鐵十局泰國分公司高層及掛名股東已被拘捕。

對於該事件會否影響當地對中資包括港資的信心及觀感，余永年就坦言，泰國民眾對於香港人及中國內地人會分得比較明確，前者會感覺更偏向外資，而後者在泰國人認知中，又會和當地唐人街上在泰國白手興家繁衍第三、四代的華人不一樣，後者會較為富裕，近年在泰國積極投資廠房、酒樓及旅遊業等。故此，起碼對於港資不會有影響，而泰國人比較和善，對於中資仍會持有開放的態度。

余永年分享，在泰國投資需要留意外資不能全資擁有公司，需要有當地泰國人持股，而土地也是僅限於泰國人才可以買，這令一些外資包括港資對泰國卻步。（顧慧宇 攝）

外資不能全資擁有公司 令人卻步

余永年本身早於1991年被當時任職的公司派駐泰國工作，其後更自己在泰國與合作夥伴合資屬於自己的公司，目前主力由香港、美國及以色列等地的進口科技軟件等產品，進行客製化改造，再銷售給泰國當地銀行、保險及政府機構等，並會做售後維修保養服務。

他分享，在泰國投資需要留意外資不能全資擁有公司，需要有當地泰國人持股，而土地也是僅限於泰國人才可以買，這也是令一些外資包括港資，對泰國卻步的原因。目前在泰國的港資公司，通常為大型集團旗下的分行，例如滙豐、香港航空、美心集團及周大福等。

至今在泰國一待就是30多年，余永年笑言，相較香港，泰國才是自己的家，家人及朋友都在這裡，現時回去香港就像「旅遊」，住的酒店，也沒有想過要回來香港，因為「怕自己已適應不了快速的生活節奏」。

港人在泰國發展具備優勢

在泰國，他會享受這裡的生活，及較慢的生活節奏，這裡有豐富的旅遊資源，飲食選擇多元化價格較香港未吸引，沒有種族歧視，居住的曼谷有不錯的治安，租金也較香港便宜，以市中心千尺單位計算，月租約1萬港元，便宜過香港4倍。而泰國的醫療水平更是一流，近年更吸引了日本人來此「醫療旅行」。

余永年又分析，事實上，近年也有不少香港年輕人來泰國發展事業，從事醫療服務銷售工作。對於香港人在泰國發展的優勢，他就認為，是香港人態度積極，在科技等領域具備專業知識，有國際視野及在管理方面更具備系統性等。