富途：將嚴格按照監管最新指引　早前已停止為內地身份申請者開戶

老虎、富途、長橋等機構被指非法跨境展業務，中證監指，擬決定沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。



富途：內地有資產客戶數佔比降至13%

富途表示，積極擁抱和響應兩地監管機構的指引方向，早前已全面停止爲內地身份申請者開設帳戶，並在打擊造假開戶方面持續努力，對造假零容忍，不斷引進新技術解決方案提高打假成效。過去兩年間，駁回了數以萬計不符合規則的開戶申請。一直以來，富途積極與監管機構溝通並遵循監管機構的整改要求，截至2026年一季度末，中國內地有資產客戶數佔全集團有資產客戶總數的比例已降至13%。同時，在集團有效的國際化戰略下，海外有資產客戶數持續攀升。

針對監管機構對內地存量客戶新的服務要求，富途指，將嚴格按照監管最新指引，同時也會參照其他包括本土、外資大型券商及銀行的業內的操作方式，協助內地存量投資者有序妥善應對，保障客戶財產安全，維護市場平穩秩序。目前監管細則尚未完全明確，暫時無法提供詳細時間表和具體方案，一旦細則落地，會第一時間公佈具體安排並通知相關客戶。目前公司業務運營一切正常。

老虎證券：公司業務運營正常

老虎證券發言人向《香港01》表示，公司已注意到相關通知，將嚴格按照監管要求積極配合相關工作，目前公司各項業務運營正常。老虎始終將合規置於首位，並持續與監管機構保持密切溝通，後續請以公司官方披露為准。

長橋：用戶資產受保障

就中國證監會發佈的相關監管信息，長橋表示，公司將嚴格按照監管要求，認真落實各項整改工作，依法合規推進相關安排，並在監管要求和法律法規框架下持續做好客戶服務與保障工作。長橋證券（香港）等持牌主體受香港證監會等境外金融監管機構監管，業務營運一切正常，客戶資金存放於獨立託管銀行賬戶中，安全不受影響。