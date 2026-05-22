老虎及富途美股初段齊挫三成　被中證監指非法跨境展業務

老虎、富途、長橋等機構被指非法跨境展業務，中證監指，擬決定沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。受消息拖累，富途及老虎美股初段挫約三成。



中國證監會表示，近日依法對Tiger Brokers (NZ) Limited（老虎）、富途證券國際（香港）、長橋證券（香港）境內外相關主體在境內非法經營證券業務等行為立案調查並作出行政處罰事先告知。

中國證監會稱，老虎、富途、長橋境內外相關主體未經該會核準，未取得經營證券經紀業務許可、經營證券融資融券業務許可，在境內開展證券交易營銷推廣、處理交易指令等相關證券業務服務並獲取相關收益，違反了《證券法》第一百二十條的規定，構成非法經營證券業務。此外，三家機構境內外相關主體還違反了《證券投資基金法》第九十七條、《期貨和衍生品法》第六十三條的規定，構成非法從事公募基金銷售業務、非法從事期貨經紀業務。

決定沒收全部違法所得

中國證監會指出，上述非法跨境展業行為，違反了中國證券基金期貨法律法規，破壞了市場秩序，必須堅決予以打擊。依據《證券法》第二百零二條、《證券投資基金法》第一百三十六條、《期貨和衍生品法》第一百三十二條的規定，該會擬決定沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。擬對當事人實施的行政處罰，當事人享有陳述、申辯及要求聽證的權利，該會將充分聽取當事人意見後，依法作出行政處罰決定。

該會稱，下一步，將繼續堅決落實監管「長牙帶刺」、有棱有角要求，嚴厲打擊境外機構在境內非法經營證券業務等違法行為，全力維護資本市場秩序和穩定。

老虎證券：公司業務運營正常

老虎證券發言人向《香港01》表示，公司已注意到相關通知，將嚴格按照監管要求積極配合相關工作，目前公司各項業務運營正常。老虎始終將合規置於首位，並持續與監管機構保持密切溝通，後續請以公司官方披露為准。