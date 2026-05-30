保監局︰與內地部委就違規跨境銷售溝通　港中介人不可內地招生意

據內地傳媒《第一財經》報道，近日，中國證監會針對非法跨境證券期貨基金業務活動的整治行動受到廣泛關注，也引發部分中國內地投保人對購買香港保險合規性的擔憂。市場上也不乏關於「跨境保險會否成為下一個更嚴監管及整治領域」的討論。



針對內地居民購買港險合規性問題，《第一財經》引述香港保監局回覆，指出當局和內地相關部委一直保持密切聯繫，就包括違規跨境銷售在內的監管議題進行溝通。在現行法規下，香港人壽保險的整個銷售流程必須在香港境內進行，而香港的持牌保險中介人亦不得在內地招攬保險業務。主事人（即保險公司、保險經紀公司或保險代理機構）有責任制定和實施有效的內部管控程序，以確保中介人合法合規地進行受規管活動。

內地投保人士須簽重要資料聲明

上述回覆提到，就內地人士來港投保事宜，香港保監局自2016年起已實施額外監管要求，特別規定內地人士來港投保時須另行簽署一份「重要資料聲明」，以確保保單的整個銷售過程必須在香港境內進行，且所有投保文件亦必須在香港境內簽署。除此之外，保險公司亦須收集相關佐證文件（例如入境文件記錄等），以證明該內地客戶在投保時確實身處香港。