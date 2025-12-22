彭博﹕保監局擬推新規　引導險資流入基建資產　明年2月起諮詢

《彭博》報道，香港保監局提議推出一系列新規，引導保險資本流入包括基礎設施在內的資產，推動資金重新導向政府優先發展的領域。



據悉，保監局將對加密資產實施100%的風險資本要求，穩定幣投資將根據目前香港對穩定幣與法定貨幣掛鉤的風險資本要求，預計新規將於明年2月至4月展開公眾諮詢，之後將提交立法會審議。

當局指正評估業界意見

保監局回應指，今年就風險為本資本制度（Risk-based Capital regime）展開檢討，主要旨在提升此制度的競爭力，以支持保險業以至整體經濟的長遠發展。檢討內容當中包括我們計劃為合資格的基礎設施投資引入資本誘因，以協助保險公司加強資產負債管理，並為尤其是本地基礎設施發展提供針對性的支持。

當局指出參考最新的監管發展，是次檢討亦涵蓋包括與穩定幣及加密資產等相關的資本要求建議，同時指出正在收集業界意見，並會適時將相關建議提交公眾諮詢。