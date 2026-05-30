麗新系4.5億售歐洲遊艇業務　買家疑為京東劉強東

麗新國際（0191）及旗下的麗新發展（0488）出售歐洲豪華遊艇公司Camper & Nicholsons International約 98.27%股權，約涉資 4,913.5萬歐元（約 4.5億港元）。買家為Sea Expandary Holding Limited，與京東（9618）董事長劉強東私人持有的公司Sea Expandary名字相近。



若買家最終確定為劉強東旗下公司，則是劉強東本人或京東於不足半年內，第二度向麗新收購資產。京東於去年12月上旬，向麗新購入中環建設銀行大廈50%股權。

麗新﹕出售遊艇業務後 資金用於加強麗展流動性

麗新系於公告中指出，集團不時對資產及業務組合進行策略性審查以精簡業務。是次交易總代價極具吸引力，相當於目標公司2025財年預測EBITDA約 12倍。

集團預期，此舉不僅有助管理層重新集中精力於核心業務，出售套現所得淨額亦能大幅強化麗新發展的流動性與現金流，提升整體財務靈活性，資金將撥作一般營運資金或償還現有債務之用。

擁有超過240年歷史的Camper & Nicholsons International，核心業務涵蓋遊艇與租賃經紀、遊艇管理、新船建造與設計管理、保險解決方案及船員派遣等全方位服務。

劉強東投資50億在廣東佈局遊艇產業。（南方影片截圖）

今年2月劉強東創立獨立遊艇品牌Sea Expandary，宣稱會從研發、製造、銷售、營運、租賃、經紀、服務等全產業鏈佈局遊艇產業。劉強東指，將在廣東投資50億元人民幣佈局遊艇產業，冀以此作為與歐美頂級製造商同台較量的底氣。 當時他強調屬個人投資，不會直接參與營運管理，自己最多是「產品經理」。