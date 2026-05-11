龍頭企業聯姻地方政府　省｢一把手｣密集會見雷軍、劉強東、王傳福

近期，內地多位省級黨政「一把手」密集會見知名企業家，包括比亞迪董事長王傳福、小米董事長雷軍、京東集團董事會主席劉強東、美團董事長王興、宇樹科技創始人王興興等企業負責人。會談見面焦點圍繞新能源汽車、數字經濟、人工智能及高端製造等新興產業，反映地方招商引資邏輯正從單純追求投資額，轉向看重企業的產業組織能力。



有報道指，這波政商會見潮不僅釋放出地方政府衝刺「十五五」規劃、佈局新質生產力的強烈信號，更折射出中國招商引資邏輯的深層變革：從過去單純看重投資額，轉向看重企業的「產業組織能力」。



比亞迪王傳福「重倉」中部地區 安徽、湖南、河南產量異軍突起

據《湖北日報》旗下「觀一線」梳理，今年3月下旬至4月下旬，比亞迪董事長王傳福接連走訪安徽、湖南及河南，並獲當地主要官員接見。2025年中國新能源汽車產銷量均超1600萬輛，新車銷量佔比突破50%。其中，安徽以368.65萬輛的產量，成功終結了廣東自2016年起的「九連冠」，首次登頂全國第一。安徽省委、省政府在會談中明確表示，希望比亞迪佈局更多新技術、新產品。

比亞迪股份董事長王傳福。（視覺中國）

此外，在2025年全國汽車產量排行榜湖南從第18名躍升至第9名，河南亦由第17名大幅提升至第11名。早在2023年，比亞迪就在鄭州基地投產，當年就交出334.7億元產值、超20萬輛整車的成績單。河南由此進入新能源汽車產業第一梯隊。4月27日，河南省委書記劉寧在鄭州會見王傳福，希望比亞迪繼續「投資河南、建設河南、紮根河南」。

在中部汽車大省湖北，比亞迪也通過武漢、襄陽、宜昌三地形成「整車+電池+研發」全產業鏈。

小米雷軍「家」在湖北、深耕粵港澳

新能源汽車行業方面，小米雷軍亦成為各省座上賓。小米雷軍在3月與廣東省省長孟凡利見面，會議上，孟凡利希望小米能繼續加碼廣東，探索更深入的合作模式，實現互利共贏；雷軍亦表達稱，小米集團將繼續擴大佈局，尤其在智能汽車、智能家居和高科技製造領域尋找更多合作契機，為廣東高質量發展注入更多創新動力；雙方亦就智能硬件、新能源汽車及供應鏈合作等深入交流。

小米董事長兼CEO雷軍出席北京車展。（微博@雷軍）

2026年4月13日，小米創辦人、董事長兼執行長雷軍（左）在位於北京的小米總部向西班牙首相桑切斯（左二）展示小米SU7汽車的後車箱。（Reuters）

在去年，湖北省委書記王忠林兩次會見雷軍。去年1月在武漢舉行的知名企業家座談交流會上，雷軍等楚商表示，將充分發揮各自優勢，積極宣傳推介湖北，推動更多資源要素在鄂聚集。

去年10月28日，小米智能家電工廠投產。這也是小米集團繼汽車超級工廠、手機智能工廠之後，在武漢建成的第三座大型智能製造基地。

此外，外國政要訪華期間，雷軍近期亦陪同西班牙首相桑切斯參觀北京小米科技園，並參與德國總理默茨訪華期間的高規格經貿座談，以及中英企業家委員會會議。

京東劉強東深耕東北、福建

京東集團創始人劉強東也成為多地爭取合作的對象。據《北京青年報》旗下「政知見」報道，5月8日，福建省委書記周祖翼在福州會見劉強東，雙方就深化新一輪戰略合作、加大在閩投資、促進服務消費提質擴容、推動內外貿一體化發展及打造干支倉配一體物流網等交換意見。早在2016年，京東與福建已簽署戰略合作框架協議，推動「閩貨網上行」，十年後雙方再次簽約，期望進一步開拓海內外市場。

劉強東在廣東投資創遊艇企業。（網絡資源圖）

3月4日，黑龍江省委書記許勤、省長梁惠玲已於3月24日在哈爾濱會見劉強東，談及市場消費、對外貿易、人工智能及文旅融合等合作；翌日，遼寧省委書記許昆林、省長王新偉在瀋陽會見劉強東，提出加快推動京東MALL等項目落地，培育線上線下融合消費新場景。

「政知見」分析指出，消費是當前內地經濟工作的重中之重，中央政治局4月28日會議已明確要求挖掘內需潛力、推動消費升級。在國際貿易環境複雜嚴峻、市場成為全球稀缺資源的背景下，擁有14億人口的中國超大規模市場尤為關鍵。

除王傳福、雷軍、劉強東外，美團創始人王興、宇樹科技創始人王興興以及吉利控股集團董事長李書福等領軍人物，亦紛紛出現在各地黨政「一把手」的會見名單中。

「觀一線」分析指出，這一系列高規格會見不僅是單純的商務往來，更折射出內地地方政府招商邏輯的深刻轉變。過去地方政府往往盯著單個項目的「落子」，現在則更傾向於與具備強大「產業組織能力」的龍頭企業「聯姻」。這波密集的政商互動信號，被視為各省為「十五五」規劃綱要提前鋪路，佈局新質生產力的重要舉措。