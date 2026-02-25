劉強東擲50億個人身家進軍遊艇產業　望未來10萬一艘走入千家萬戶

京東集團創始人、京東集團董事局主席劉強東於2月24日宣布已經創立獨立遊艇品牌Sea Expandary，將投資50億元（人民幣，下同）佈局遊艇產業。他表示，該投資為個人行為，他希望未來行業內能有10萬元遊艇出現，讓遊艇像汽車一樣走進千家萬戶。



劉強東介紹，他將在廣東投資50億元，計劃從研發、製造、銷售、運營、租賃、經紀、服務等全產業鏈佈局遊艇產業。該投資為他的個人行為，他並不會直接參與運營管理，團隊有CEO也有完整的管理層，他最多是「產品經理」，主要精力依然在京東集團。

縱觀中國遊艇企業投資，基本是「小、散、弱」的產業格局，幾乎沒有一家國內遊艇製造公司投資額超過一千萬。劉強東表示，遊艇是資本和技術密集型產業，他在廣東投資50億，才能與歐美頂尖遊艇製造公司競爭。

劉強東表示，「第一，遊艇應該是中國工業類別裏面，最後一款最高端的空白，目前基本上歐美占了全球90%的市場份額；第二，遊艇符合國家的高質量發展要求；第三，中國汽車保有量已經超過了美國，但是美國有1300萬艘遊艇，我們中國只有12000艘，遊艇保有量只有美國的1/1000，這證明著我們國家在遊艇市場有著巨大的發展空間。」

劉強東還談到，「很多人認為遊艇是富人玩的，是富豪的工具，其實不是，40年前所有人都覺得擁有輛汽車那是富豪，但今天任何一個普通家庭想買輛汽車都能買得起，我們村裏面汽車保有量超過20%的家庭，我認為遊艇的未來20年，在中國有大的發展空間。」

2月24日，劉強東創設的遊艇品牌Sea Expandary與深圳、珠海等地政府簽署戰略合作協議，預計將在珠海投資建設遊艇製造基地，在深圳建設遊艇事業中國總部，參與深圳多座碼頭及配套設施的建設運營。此外，Sea Expandary還將在大灣區佈局研發創新中心、遊艇運營服務中心、保稅維修中心等一系列配套機構。

據悉，Sea Expandary將主打新能源智能化遊艇，有望推動中國遊艇在「綠色」「智造」賽道實現「彎道超車」，也填補中國民用船舶領域的一塊空白。

目前，Sea Expandary的官網已上線，據官網介紹，Sea Expandary定位為全球領先的綠色智能遊艇全產業生態，將面向全球市場，構建集研發設計、製造、全球銷售、遊艇會服務及海洋科考綜合服務為一體的全鏈條遊艇產業，為全球遊艇客戶提供頂級產品與服務。Sea Expandary旗下已有多家集遊艇研發、製造、銷售、運營於一體的企業。

Sea Expandary的官網已上線。

軍用船艦、集裝箱貨輪、民用郵輪等「大船」已實現國產的當下，中國遊艇製造業仍相對滯後。據《澎湃新聞》報道，2024年中國遊艇產值僅為128億元，出口僅為6億美元，產業集中度低，「小、散、弱」的產業格局導致企業無法在研發、設計和全球營銷上進行大規模投入。

據統計，中國遊艇製造業全球市場份額不足4%，遠低於意大利、荷蘭和德國等國家。雖然製造薄弱，但據交通運輸部數據顯示，近三年中國遊艇數量增速顯著，新登記遊艇約占遊艇總數的54.7%，預計「十五五」時期仍將持續保持增長態勢。

《澎湃新聞》引述遊艇行業內人士表示，Sea Expandary這一國產遊艇品牌的成立，有望填補中國在遊艇這一民用船舶製造業領域的空白，並有望借助綠色化、智能化打破海外巨頭在遊艇市場的主導地位，降低遊艇經濟消費門檻，促進遊艇產業向大眾化消費、規模化發展轉型。