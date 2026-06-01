馬浚偉任衍生聯席CEO分享發展大計　關注中藥發展擬推無糖產品

馬浚偉在5月20日正式成為衍生集團（6893）的副主席兼聯席行政總裁後，已馬不停蹄四處到訪，包括聯同集團主席關麗雯及團隊到訪衍生深圳公司以及雲浮公司開會，和各方的合作單位洽談及見面。



對中醫學藥食同源素有偏愛及研究

馬浚偉表示，他對衍生集團的發展充滿期望和信心，他一直關注中醫藥發展、健康生活和對中醫學藥食同源素有偏愛及研究，最近也根據國家十五五規劃提及的大健康方向進行了一系列的思考及探討。

在十五五規劃當中所提及，需加快建設健康中國。實施健康優先發展戰略，健全健康促進政策制度體系，提升愛國衛生運動成效，推動「從以治病為中心向以健康為中心」轉變，為人民群眾提供公平可及、系統連續的健康服務，提高人民健康水平，健全公共衛生體系，建設優質高效醫療服務體系，健全醫療醫保醫藥協同發展和治理機制，推進中醫藥傳承創新。馬浚偉對此表示，十分支持及認同，因此衍生集團很快將會在各項成人及幼兒的保健產品配方上作出更深度的優化和改良。

馬浚偉於雲浮總部基地合照。（Facebook@馬浚偉 Steven Ma）

將會在成人及幼兒保健產品配方作出優化和改良

馬浚偉認為，其實很多疾病都是因為吸收過多糖分而引起，所以上任之後第一個想要推進的改革就是把衍生的產品在配方上調整為低糖或是無糖產品。在各方研究報告都準確指出，人體吸收過多糖分、不論成人或幼兒，都有機會引發不同的不良後果或疾病，這個絕對不能視而不見。因此，未來衍生集團的產品將會繼續以如何讓民眾能輕鬆地日常保健之餘、能更大力度全方位保障他們的健康為集團的最大及最重要方向。

除此之外，他表示，未來也會鼓勵同事們多做運動，更會設計及規劃「中醫藥健康論壇及研討會」和「運動配以食療養生」等相關活動給社會和大眾，希望能讓每個人都能擁有真正的身心健康。