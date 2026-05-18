馬浚偉新動向曝光　獲衍生集團委任為聯席CEO　年薪252萬未計花紅

馬浚偉日前宣布辭任新城電台行政總裁（CEO）一職，旋即有新動向。據衍生集團﹙6893﹚通告，馬志偉（別名：馬浚偉）將獲委任為公司執行董事、董事會副主席及聯席行政總裁，自5月20日起生效。



服務協議為期三年

據通告，馬浚偉已與衍生訂立服務協議，為期三年，其有權就其獲委任為公司執行董事、董事會副主席及聯席行政總裁收取每年252萬元，並亦可能有權收取由公司薪酬委員會及董事會參考（其中包括）其職責及現行市場條款而建議的酌情花紅。

衍生集團以「衍生小兒開奶茶」和「衍生精裝七星茶」等嬰幼兒中藥保健品最為知名，該集團指出，相信馬浚偉在企業管理及多渠道營運方面的背景將支持集團的業務活動。預期其營運經驗將為管理團隊提供有用指導，以提高營運效率並支持集團的發展策略。

據公司半年業績報告，集團上半財年收入4,900萬元，按年升7.9%，期內虧損近千萬元。於產品開發分部，集團以自有品牌開發及銷售保健產品、個人護理產品及家居產品，主要為「衍生」、「太和堂 」、「私+呵護 」、「殺菌王 」、「營漢方」及「神之傳」。

馬浚偉於2023年底加入新城廣播擔任首席營運總監，其後升至行政總裁一職，近日離任。（葉志明攝）

日前離任新城行政總裁

資料顯示，馬浚偉於2023年底加入新城廣播擔任首席營運總監，其後於2025年6月獲晉升為行政總裁，並一直擔任該職位直至其即將於本月19日離任為止。在此之前，他曾擔任電視廣播(0511)藝員訓練班校長及香港電台創作總監。他在過去十年中，曾創辦並經營多項跨足出版、教育及餐飲業的業務。

另外，衍生宣布，現任董事會代理主席、公司行政總裁兼執行董事關麗雯將調任為公司聯席行政總裁。其擔任董事會代理主席及執行董事之職位維持不變。

上述變動也自5月20日起生效。