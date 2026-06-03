騰訊雲DeepSeek-V4今起削價　最多降97.5%　字節豆包料月內推付費

騰訊（0700） 旗下騰訊雲公布，為持續降低用戶使用成本，於今日（3日）凌晨零時起，下調DeepSeek-V4系列模型價格，減幅最多達97.5%。騰訊雲表示，本次調整僅涉及價格變動，模型服務能力保持不變。



DeepSeek-V4-Pro模型推理輸入價格由每千Tokens（詞元）由0.012元（人民幣，下同）降低至0.003元，輸出價格由每千Tokens 0.024元降低至0.006元，緩存命中價格降幅最多達97.5%，由每千Tokens 0.001元，降至0.000025元。

DeepSeek-V4-Flash模型則只降低其緩存命中價格，調整後僅為原定價的十分一，即由0.0002元，減至0.00002元。

內媒指，字節跳動旗下豆包預計6月下旬正式上線付費內容。（資料圖片）

內媒：豆包付費版料月內上線 第三季進一步結合電商

此外，內媒引述消息指，字節跳動旗下豆包預計6月下旬正式上線付費內容，並於同期舉行的Force大會上更新相關功能。若進展順利，豆包將於第三季進一步結合電商功能更新完善付費場景，並通過補貼為抖音商城進行引流，第四季進入運行期。

內媒指，豆包的付費功能將專注於複雜任務和生產力場景，如PPT生成、數據分析、影視製作等。隨着模型能力持續升級，產品已能滿足愈來愈多的複雜高價值任務。但該類任務需消耗更多算力與推理時間，因此豆包計劃上線付費服務，滿足好該部分複雜場景需求。免費版本則繼續面向用戶的日常使用。