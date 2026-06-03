阿里千問向第三方Agent及Skill全面開放　首批接入肯德基、瑞幸

阿里巴巴（9988）旗下AI應用千問App宣佈，將向第三方Agent、Skill全面開放，所有企業均可於千問運營自己的品牌Agent，自定義Agent人設與服務範圍，並以對話形式為用戶提供服務。



肯德基、瑞幸咖啡、蜜雪冰城等首批企業正在千問生態中測試Agent化服務，並將陸續上線。



阿里巴巴「千問」APP。（資料圖片）

肯德基首個接入 可完成AI點餐落單

過去半年，千問App已陸續接入地圖、打車、購物、閃購等數十個阿里生態Agent，每天服務類對話上億次。千問表示，希望把相關能力開放，與各行各業共建AI時代的Agent服務生態，為用戶提供一個萬能的AI助手。

肯德基將成為首個接入千問App提供Agent化服務的餐飲品牌。用戶可通過千問App在內地超過13,000家肯德基門店完成AI點餐、下單、支付及到店取餐等操作，只需用日常語言，例如「在最近的肯德基門店，叫一個60元以內的兩人餐，到店自取」等。千問App可以理解用戶需求，並推薦最合適門店、匹配個性套餐，並顯示門店距離以及取餐時間。

公司指，千問App中的企業Agent，將具備記憶與主動規劃能力，可在特定場景下主動提供服務，如行程提醒、權益到期、複購推薦等。千問App此前已接入阿里巴巴生態中多項生活服務，截至今年2月已吸引約1.4億用戶嘗試其AI購物體驗。