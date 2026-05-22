高盛維持阿里巴巴「買入」評級　阿里雲峰會及股東信釋正面信號

高盛發表研報指，阿里巴巴﹙9988﹚在杭州舉行的阿里雲峰會首日，加上同日發布的主席兼首席執行官致股東信，顯示集團正進入對AI代理時代進行重大投資的新階段。管理層強調行業正處於通用人工智能(AGI)發展的關鍵轉折點，由模型生成代幣(model-generated tokens)驅動的大量AI代理，將承擔更大份額的工作，併成為人類與數碼世界之間的主要界面。

該行相信，一系列的AI代理產品組合，能支持阿里巴巴近期提出的MaaS(模型即服務)年度經常性收入(ARR)目標，即在6月季度達到100億元，並在2027財年結束前達300億元。

高盛預期阿里於2027及2028財年的每股盈利將分別按年恢復增長32%及54%，主要由其在內地AI及雲業務的領導地位、雲端增長進一步加快，以及未來幾季快速商務虧損收窄所帶動。高盛認為，阿里當前的估值尚未完全反映其全方位AI佈局及國際雲端潛力，預期集團在未來12至24個月內能增加對AI企業及消費者領域的投資，同時實現集團利潤雙位數增長。該行維持對阿里巴巴「買入」評級，並置於亞太區「確信買入名單」，港股12個月目標價為180港元，美股目標價為186美元。

阿里昨日﹙21日﹚收報126元。