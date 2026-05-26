阿里雲新加坡發布Qwen Cloud　推全球數據中心擴建

綜合媒體消息，今日（26 日），阿里雲在新加坡舉辦「千問大會 2026」，正式推出海外版AI產品平台Qwen Cloud，並發布多款 AI Agent 系列產品，加碼AI智能體時代佈局。



據報道，Qwen Cloud定位為「Agent時代的全新雲產品入口」，採用網頁、Skills接口、CLI 三入口架構，搭載最新 Qwen3.7-Max模型，為開發者提供模型服務、推理調用等能力，推出首月可免費試用。

會上還同步發布MuleRun（企業級智能體平台）、Qoder（智能體編程平台）及QoderWork（通用桌面智能體），旨在降低企業與開發者構建、部署AI智能體的門檻。

此外，阿里雲首席技術官、國際業務總裁李飛飛表示，為應對AI與Agent需求的指數級增長，阿里雲正推進全球數據中心擴建。截至目前，阿里雲已完成日本、新加坡節點的升級改造，並計劃新增荷蘭、巴西數據中心，擴建墨西哥、韓國等區域節點。

阿里巴巴-W（9988）當日股價小幅造好，截稿報128.8元，升幅1.42%，成交額82.01億元，總市值約2.5萬億。