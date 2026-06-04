SpaceX上市｜晨星潑冷水　質疑僅值7800億　不及馬斯克開價一半！

SpaceX 計劃於6 月12日在納斯達克掛牌上市，定價每股135美元（下同）。但剛有定價，就被晨星潑冷水。



晨星研報顯示，對SpaceX給出的公允估值僅為7800億元美元，較該公司在6月籌備首次公開發行（IPO）時所尋求的1.75萬億至1.8萬億美元目標估值低了約48%。

報告指出，SpaceX藉發射成本優勢築起護城河，然而，旗下xAI業務仍存在較大不確定性風險。目前，僅星鏈是集團唯一盈利業務，預計2025年營收按年增長50%至113億美元，並持續輸出現金補貼其餘板塊。晨星分析師歐文斯表示，「我們認為公司目前被明顯高估，投資者在IPO之後有機會以更具吸引力的價格買入這只股票。」

計算超額配售權后，SpaceX募資額最高達860億美元，超越烏地阿美294億美元的紀錄，成爲史上金額最大的IPO。（圖源：X@SpaceX）

此前，馬斯克向媒體透露，他預期的SpaceX目標估值超過2萬億美元。然而，根據SpaceX上市文件，公司計劃以每股135美元，發售約5.556億股。據此計算，SpaceX上市估值接近1.75萬億元，仍低於馬斯克預期目標。

值得一提的是，SpaceX募資額最高達860億美元，遠超此前沙烏地阿美294億的紀錄，仍將成爲史上金額最大的IPO。