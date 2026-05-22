SpaceX上市：馬斯克料成首位萬億美元富豪外　還將擁絕對掌控權

太空探索技術公司SpaceX擬6月上市，創辦人馬斯克（Elon Musk）除了有望成為全球首位1萬億美元超級富豪外，遞交的招股文件還曝光這位世界首富一套全方位的權力架構。此次SpaceX上市將讓馬斯克絕對掌控這家萬億級航天科技巨頭，大幅加強其個人商業影響力與長期話語權。



美媒形容，馬斯克設法在SpaceX一事上避開以往在Tesla（特斯拉）遭遇的管治問題，他將擁有幾乎史無前例的控制權。

確保絕對控制權

股權結構是其控權核心。據文件顯示，SpaceX採用雙層股權機制，馬斯克手握93.6%具有超級投票權的B類股份（每份A類股有1票，每份B類股有10票），上市後整體投票權仍穩居五成以上，幾乎無法被解僱，徹底擺脫股東制衡。

堵死股東起訴途徑

馬斯克在2024年將SpaceX遷至德州，當地法律規定僅持股3%以上大股東才可提起訴訟，即使按預期最低1.75萬億美元估值計算，提起訴訟的門檻是持有價值高達約4095億港元的股份才是。此外，多數爭議需強制仲裁，徹底弱化股東訴訟制衡能力。

圖為馬斯克(Elon Musk)模型以及太空探索技術公司SpaceX標誌。（Reuters）

弱化拋售制衡股價

馬斯克為SpaceX爭取到納斯達克特殊待遇，上市後可快速納入指數成分股，吸引海量機構資金強制入場托底股價。即便不滿的投資者拋售離場，也難以壓低股價，大幅削弱了市場「用腳投票」的制衡能力。

激勵方案發揮長期影響

與此同時，馬斯克透過專屬激勵方案進一步放大長期影響力。將巨額股權獎勵綁定火星殖民、太空數據中心等遠期目標，就算未完全實現，他仍可提前行使投票權、抵押融資，還能透過信託傳承超級投票權，搭建家族長期控制體系。

外媒形容，以上種種布局，讓馬斯克不僅藉SpaceX招股躋身全球首位萬億富豪，更鎖定未來數十年太空與AI產業的核心話語權。