港銀據報收緊內地分行離岸賬戶　滙豐跌近2%　渣打挫3%

內地政府加強對資本外流的監管後，內地居民在香港主要銀行的內地分行開設離岸帳戶面臨更多限制，甚至被完全禁止。有本地英文媒體報道稱，東亞銀行上海分行已暫停開設此類帳戶，滙豐也向客戶警告，所有存入投資帳戶的資金都必須符合香港的監管規定。除提供跨境銀行帳戶的貸款機構外，今次打擊行動亦波及到保險公司，因這些公司嚴重依賴來香港的中國遊客購買保險產品。



東亞銀行上海分行已暫停開設離岸帳戶

截至今日（5日）早上10時，滙豐（0005）跌1.708%至143.9元，渣打（2888）跌3.022%至205.4元，東亞銀行（0023）跌1.995%至13.54元。保險股方面，友邦（1299）跌1.434%至75.6元。

滙豐於周四（4日）倫敦股價一度跌逾6%，最終收跌1.8%，保誠在倫敦股價急挫7.6%，渣打也跌2.81%。

《南華早報》報道，據東亞銀行上海陸家嘴分行一位不願透露姓名的客戶經理透露，截至週一東亞銀行上海分行已暫停為境內客戶開設允許海外投資的香港帳戶。該東亞銀行帳戶經理將暫停服務歸因於香港（該銀行總部所在地）收緊的監管規定，並表示「銀行需要時間來完善相關政策」。

這位經理也表示，此類服務一直受到該行高淨值客戶的重視，他們希望在全球範圍內配置資產。他補充說，此舉令銀行客戶感到意外。

該銀行的見證人服務允許上海居民無需離開上海即可開設香港存款和投資帳戶。然而，這項便利並非沒有條件，包括客戶必須在其境內帳戶中至少存入50萬元人民幣。