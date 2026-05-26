中證監打擊跨境炒股　有內地股民急清倉或轉移至滙豐、中銀香港等

中國證監會上周五出手打擊非法跨境炒股，務求兩年內「全面取締」境外證券期貨基金經營機構的非法跨境經營活動，並處罰富途、老虎等互聯網券商。外電報道，中國的投資者正爭相拋售手持相關股票，或者尋找買賣海外股票的替代方法，包括將股票轉移到中國銀行香港分行或滙豐等仍允許跨境交易的機構。另有律師稱，許多人仍然認為存在規避這些新規的餘地或方法，例如通過與非中國公民結婚等安排。



有內地股民將股票轉移至中銀香港分行或滙豐等

彭博報道，有通過富途持有價值約12萬美元股票的Richard Wang表示，在中國採取迄今為止最嚴厲的措施以堵塞資本管制漏洞後，他於上周五拋售了所有美國股票。他正等待香港股市周二重新開市後再出售剩餘持倉。「中國擔心資本外流加劇，所以關閉跨境交易渠道，迫使資金回流到國內市場，因此我放棄了。」

此次打擊行動標誌著較2022年末時升級，當時中國責令線上券商整改非法經營活動並停止招攬境內新投資者，這暗示中國政府對跨境資金流動日益不滿。這項意外舉措在上周五引發了迅速反應，納斯達克金龍中國指數大跌2.2%，富途控股的市值蒸發超過四分之一。中信證券估計，此次打擊行動可能影響香港高達2,500億港元的資產，其中富途一家就佔到約1,500億至1,800億港元。

中證監打擊跨境炒股，據報有內地股民急清倉或轉移至滙豐、中銀香港等。（梁偉權攝）

許多人仍擬規避新規 如與非中國公民結婚

報道又指，而像Daisy Qin這樣的投資者設法規避了2022年的指令，使用偽造文件開設了新賬戶。她是成都的一名銀行職員，她說去年用一位香港朋友的地址信息在富途開了一個賬戶，以便認購香港的IPO股票。周末期間，她急忙聯繫其他券商尋求變通辦法，結果卻發現開戶要求進一步收緊了。現在她準備拋售價值200萬元人民幣的全部股票。

她表示，有些人現在正準備轉到新加坡或美國的其他券商，但她自己不會等具體規則出台，也不打算開新賬戶；她會立即賣掉持有的股票並退出，以避免風險。

中國證監會上周五出手打擊非法跨境炒股，處罰富途、老虎等互聯網券商。（資料圖片）

擔心銀行也會受打擊措施影響

銀行已經開始填補這一缺口。金誠同達律師事務所在上海的所合夥人Allen Wang接受彭博訪問時表示，一些客戶已開始將境外股票交易轉移到中國銀行香港分行或滙豐等仍允許跨境交易的機構。他指出，投資者無須出售所持股票，因為賬戶可以通過托管人遷移進行轉移。

Allen Wang表示，雖然銀行長期以來都是可行的選擇，但由於費用較高、效率較低，其吸引力不如富途等券商，但現在銀行的地位更強了；目前政策還不很明朗，但客戶擔心銀行也會被禁止。

據知情人士透露，一些中資券商的香港分公司也在等待政策進一步明朗化，以評估此次政策的影響範圍，然後再決定是否調整業務。一些人仍然希望，2022年之前開設的賬戶或許可以免受此次整頓的影響。