內地收緊跨境炒股　彭博行業研究︰或波及港樓市　豪宅將首當其衝

今年首季中國內地買家在香港房地產上的支出創歷史新高，但現在香港地產行業面臨來自內地收緊富豪攜帶現金出境管制的挑戰。外電引述分析預計，由於監管力度加大，買家支付首期的能力會受到影響，高端住宅需求可能會受到衝擊。



內地客買樓支付首期的能力料受影響

《彭博》報道，中國政府近日採取措施遏制非法跨境炒股，證券行及銀行等均受到波及。多年來，內地買家一直是香港房地產市場的重要客源，今年首季內地買家在香港的購屋支出約為430億港元，創下同期歷史新高，購買範圍更加廣泛，涵蓋了包括兩房公寓和整棟辦公大樓在內的各類房產。

彭博產業研究預計，由於監管力度加大，買家支付訂金的能力受到影響，因通常需要大額現金作為首期，高端住宅的需求可能會受到衝擊。彭博產業研究高級分析師Patrick Wong預計，負面影響將主要體現在豪宅銷售方面，對於需要一次性支付大筆款項的豪華住宅，他們可能仍然需要從中國內地轉移資金來支持他們的購買。

據第一太平戴維斯的數據，今年首季在至少1億港元的樓市交易中，中國內地買家佔比超過一半，相較2025年這一比例將約為40%。第一太平戴維斯研究與諮詢總監唐傑表示，現在需要從內地匯款的客戶可能會發現進入香港市場更加困難。

需要從內地匯款的客戶可能會發現更加困難

不過，他也指出，許多香港豪宅的潛在買家已經在海外擁有資金或在內地境外經營業務，除非當局進一步收緊措施，否則豪宅銷售額以及來自內地買家的貢獻，今年仍可能達到疫情以來的最高水平。

2024 年香港取消針對非居民購屋者的稅收後，中國內地客湧入香港房地產市場，其購屋量約佔香港總購屋量的三分之一。中原地產經理表示，從短期租賃到購買大眾市場住宅以及豪華物業，內地客參與了所有的交易，「我們幾乎不需要說粵語」。

這波熱潮正在推動香港住宅市場好轉，此前香港房價連續四年下跌，開發商面臨長期資金短缺。香港住宅價格自去年觸底以來已上漲10%。相較之下，中國內地房價自2021年開始下跌以來，仍持續多年下滑。