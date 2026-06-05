AI搶飯碗？　巴克萊研究發現　尚未能取代人類交易員

人工智能（AI）發展迅速，其對就業市場的影響，日益引發市場人士關注。巴克萊銀行一項調查顯示，避險基金與資產管理公司在投資全球信貸市場時愈來愈多使用AI，但至少目前而言，這項技術尚未取代人類交易員。



調查於5月進行，訪問了北美、歐洲、中東和非洲以及亞洲410位買方機構投資者，發現AI已經超越實驗性、零散應用的階段，在各類投資者之間逐步普及。不過，其主要用途仍集中於研究、證券篩選及分析，扮演的是輔助角色，而非取代人類判斷。調查又發現，僅7%的受訪者預計會出現大規模裁員。

逾4成對沖基金用AI進行研究

AI目前最主要的應用領域是研究工作。在對沖基金中，44%的受訪者表示將AI用於研究；在資產所有者和淨長倉資產管理公司的受訪者為52%，接下來是建模和風險分析。

調查又顯示，目前AI主要仍作為投資者的輔助工具，將AI用於證券篩選的比例，在避險基金與淨長倉資產管理機構中分別佔25%至26%，資產所有者則為20%。另外，AI在交易與執行領域的滲透率仍相當有限，77%的對沖基金、84%的淨長倉資產管理機構以及88%的資產所有者表示，AI僅扮演有限角色。

料AI將重塑工作流程

該行策略師在報告指出，AI在投資組合建構（portfolio construction）方面的應用規模，在所有受訪群體中仍相對較小。整體而言，AI料將重塑角色與工作流程，而非在短期內大幅削減人力。主流觀點亦認為，在員工人數基本上保持穩定的前提下，生產力會更高。