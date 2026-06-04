WSJ：全美業界高層罕見團結　促國會立法防AI催生生物武器

《華爾街日報》報道，美國頂尖AI企業高層與安全專家近日聯名發聲，呼籲國會立法以防範人工智能（AI）催生生物武器的威脅，該提議引起多重考量給美國AI監管立法帶來龐大壓力。



報道指，OpenAI、Anthropic、谷歌旗下DeepMind等龍頭企業的行政總裁或負責人共同簽署公開信，要求政府強制企業針對DNA、RNA合成訂單制定安全把關機制，督促基因銷售商嚴格篩選客戶訂單，阻絕危險生物組合外流，杜絕不法分子利用技術漏洞研發病原體與生物武器。

有專家指出，AI技術快速迭代大幅弱化了傳統生化武器的研發門檻，在帶來醫學突破的同時，也提高了濫用風險。換言之，不法分子可以訂購合成基因片段，利用AI選出可培養病毒的危險基因組合。

三位AI企業的行政總裁，OpenAI的Sam Altman、Anthropic的Dario Amodei和谷歌DeepMind的Demis Hassabis，共同簽署公開信，要求政府強制企業對基因合成訂單進行全面篩查，杜絕不法分子利用技術漏洞研發生化武器。（Reuters&Getty）

此次呼籲跨黨派、跨企業形成共識，連向來政策立場相異的AI業者也達成一致，呼籲制定法規從「選擇性抽查」改成「全員強制篩查」，並強調相較生化武器威脅，監管成本值得投入。但有反對者認為，界定什麼核酸組合是危險份屬主觀、且合規成本高昂，恐壓縮創新生存空間。

目前，國會已有相關法案提案，但尚未落地，平衡創新與安全已成美國AI治理迫切課題。