SpaceX上市｜高盛料至2030年　公司來自AI收入較去年增近百倍

馬斯克旗下﹑集資額達750億美元，成為全球集資規模最大的新股SpaceX上市在即，外界對其資訊相當關注。據《金融時報》報道，高盛向一名潛在投資者透露的預測顯示，預計SpaceX人工智能（AI）部門的收入將從2025年的32億美元，飆升至2030年的3,220億美元，升幅約100倍。



消息稱，高盛預測SpaceX人工智能部門的經營收入，將在2026年達到156億美元，按年增長3.9%，並在2027年達到345億美元。

高盛亦估計，SpaceX的總收入將從去年的187億美元，增長至2030年的4,740億美元。

2026年6月4日，即將上市的SpaceX 向散戶投資者發布影片，首席財務官約翰遜（Bret Johnsen）在片中大力推介公司的火箭、衛星和人工智能業務。（X@SpaceX）

去年AI業務收入32億美元

另外，據投資銀行Evercore ISI分析員預計，SpaceX的AI部門銷售額到2031年將達到7,550億美元，去年這個數字僅32億美元，增長幅度達到234倍。AI部門收入預料大幅增長，可望為SpaceX高達1.8萬億美元的目標估值提供合理支撐。

5年後現金流將轉正

此外，高盛團隊亦預計，SpaceX自由現金流在2029年達到負1,050億美元的低谷後，到2031年將轉正並超過720億美元。

據《The Information》報道，高盛集團向若干潛在投資者表示，預計馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX，到2028年的資本開支將達到3,600億美元，到2030年將燒錢3,500億美元現金。SpaceX的資本開支當中，80%將投入AI方面。