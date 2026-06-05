日圓兌1美元再觸160關　三菱日聯稱要日圓轉勢　除非大幅加息

【日圓/日元】日圓在今日（5日）早盤交易中短暫觸及1美元兌160日元的關鍵水準，儘管當局已發出口頭警告，這已是連續第三個交易日觸及該水平。市場普遍將160視為官方可能進行干預的底線。日圓預計將連續第四周下跌，這是自2月以來未見的連跌走勢，基本抹平了此前一個月以730億美元成本進行干預所帶來的漲幅。



日本財務大臣片山皋月今日表示，日本隨時準備在外匯市場上做出適當回應，並保留對過度波動採取「果斷行動」的權利。

日本旅遊・日本自由行・日本地標・日本經濟・日本景點・京都・清水寺。（Reuters）

4月實際工資增1.9%

政府今日公布資料顯示，日本4月實際工資按年增長1.9%，連續第四個月實現增長。日本央行將於6月15日至16日召開下一次利率政策會議，該行認為薪資和物價的穩步上漲是進一步加息的必要條件。消息人士稱，除非中東衝突急劇升級擾亂市場，否則日本央行預計將加息，因為能源衝擊導致的燃料成本上升正在為經濟增加物價壓力。

匯率・美元・日元・日圓：這是2022年6月16日路透社拍攝設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣以及貨幣匯率折線圖表。（Reuters）

加息25個基點難阻日圓貶值

另一方面，三菱日聯資產管理表示，不能排除日本央行大幅加息或非常規臨時加息的可能性，並警示市場預期的本月加息舉措或難以阻止日元與日債繼續走弱。日本頭部資管機構三菱日聯資產管理首席基金經理古口正之稱：「僅加息25個基點無法止住日圓貶值。若通脹加速上行，日本央行單次會議或加息50至75個基點。」

他補充：「受外部環境與基本面變化影響，央行臨時非常規加息也存在落地可能。」受伊朗地緣衝突推升通脹的擔憂影響，日圓與日本國債持續承壓。隔夜指數互換定價顯示，市場押注本月日本央行加息25個基點的概率超90%，但古口正之認為單次小幅加息難以改善市場悲觀情緒。