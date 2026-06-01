日圓維持弱勢　無視創紀錄匯市干預措施　投資者靜待央行加息行動

在日圓匯率無視歷史性支撐行動後，未來兩周日圓交易員面臨更高的干預風險。彭博報道指出，儘管日本投入創紀錄的資金干預匯市，日圓5月份表現仍在十國集團(G10)貨幣中墊底。這使得日圓在日本央行可能於6月16日加息提供支撐之前，就有跌向1美元兌160日圓的風險。



市場預計加息概率約78%

道富投資管理高級固定收益策略師Masahiko Loo表示：「干預只是爭取時間，而非扭轉趨勢——真正的轉折點必須來自日本央行。」

投資者正聚焦於日本央行6月16日的政策決議。隔夜指數掉期顯示，市場預計該行屆時加息的概率約為78%。

SBI FX Trade董事總經理Marito Ueda表示：「日圓完全有可能跌破1美元兌160日圓關口，屆時財務省將不得不再次干預。」他補充稱，如果日本央行配合加息或釋放更鷹派信號，將有助於提升財務省干預的效果。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

日本過去一個月動用逾11萬億日圓干預匯市

日圓弱勢，日央行大力「護盤」。據日本財務省公佈的數據，在日圓兌美元匯率跌破1美元兌160日圓後，日本在過去一個月內動用了創紀錄的11.73萬億日圓（736億美元）來支撐日圓匯率。這也證實了日本政府自2024年以來首次進行匯市干預。

財務省周五公佈了4月28日至5月27日期間的干預數據。在這段時間內，日圓匯率曾多次出現快速上漲。雖然日本當局此前一直未正式確認是否進行過干預，但彭博引述一位知情人士曾透露，當局於4月30日採取了干預行動，市場也普遍猜測隨後幾天又進行了多輪買入日圓的操作。

此次公佈的干預規模高於預期。此前根據日本央行資金流動數據推算，日本在多輪干預中累計支出的金額最高可達10.08萬億日圓。而此次公佈的更大規模數字表明，日本財務省在支撐日圓方面遇到的阻力可能比預想更大，同時也可能引發市場猜測日本當局實際上進行了多輪匯市干預。

「這提高了日本當局曾在美元兌日圓158.50至159.50區間進行隱蔽式干預的可能性，」SMBC日興證券高級外匯與利率策略師Rinto Maruyama表示，「市場很可能會將此解讀為：即便進行了隱蔽干預，也未能阻止日圓繼續貶值。這可能進一步強化單邊匯市干預的效果存在明顯局限性的觀點。」