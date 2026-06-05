中信建投︰港股本輪升浪正確立　高流動性科技龍頭適合為核心倉位

中信建投發表報告指，進入5月後，港股行情性質正在發生變化。海外層面，美國長債利率階段性上行和地緣風險反復仍構成擾動；國內層面，宏觀修復並不強，但流動性改善對市場形成對沖。互聯網龍頭財報進入驗證期，雲服務、AI應用、本地生活和平臺效率改善開始成為港股重新定價的核心線索。港股正從前期情緒和估值修復，轉向盈利驗證與產業基本面驅動的主升確認期。



港股歷史上的幾輪脈衝行情表明，配置型外資未必是核心增量，但交易型外資一旦與南向資金形成共振，港股短期彈性會顯著放大。該行重申此前判斷，今年港股資金面或難以支撐全面性普漲行情，但結構性買入力量仍有望延續，推動港股維持結構性機會。若後續宏觀層面出現超預期利好，並帶動內外資階段性共振流入，港股仍存在進一步上行的可能。當前來看，相關積極因素正在逐步累積。

配置上，互聯網與AI平台仍是第一主線，高流動性科技龍頭適合作為主升階段核心倉位；創新藥和新消費繼續提供彈性，但都需要從主題交易轉向業績兌現，精選龍頭和高景氣標的；紅利資產回歸底倉屬性，重在分紅可持續性和現金流質量；港股新股則關注AI、機械人、智慧汽車、創新藥和新消費等稀缺方向。