泰國直擊｜高油價衝擊經濟　當地港人訴心聲　亞幣受壓掀保衛戰

2月底爆發的伊朗戰爭，延續至今，外間「著緊」程度雖然大減，但其實戰火未熄，能源價格持續高企，正衝擊亞洲這個世界上其中一個能源進口依賴程度最高的地區，為區內經濟埋下隱憂。《香港01》記者親訪泰國當地民眾、商界領袖及業界人士，揭開「油魔」對實體經濟之衝擊，以至對金融之影響。



在曼谷就讀大學的Rui，由於家住近郊，出行至市區需要依賴自己駕駛摩托車，油價上漲對他有直接影響，為了節省每日消費，他會在伙食費上有所縮減。(顧慧宇 攝)

學生「節衣縮食」 應付摩托車加油費

投行摩通指出，東盟經濟體對中東能源進口高度依賴——亞洲約一半的原油及超過三分之一的天然氣進口需經霍爾木茲海峽運輸——因此成為此次衝突中受影響最深的區域之一。而據馬來西亞投資銀行發表的報告顯示，泰國有高達59%的原油需進口自中東地區。

油價飆升，市民「感受」立現。在曼谷就讀大學四年級的Rui，由於家住近郊，出行至市區沒有其他公共交通工具，都需要依賴自己駕駛摩托車，包括每天的上學及做兼職工作。他向《香港01》表示，中東戰前每公升油價為30至32泰銖，目前已上漲至42.5泰銖，對於他有直接影響，但自己根本沒有選擇，希望新政府能夠做更多工作來控制油價。

而為了節省每日消費，他會在伙食費上有所縮減，例如以往每天早上會去奶茶店花費30到40泰銖買奶茶，目前已經暫停這個習慣，而將節省下來的錢花費在摩托車加油錢上。至於自己身邊的朋友，則大部分居住在市區，故此都主要依賴公共交通工具出行，影響會較為有限。

余永年分享道，國際油價上漲對於泰國民生影響屬多方面，食物及生活用品等價格漲幅較戰前約有10%的上升。﹙資料圖片﹚

泰國香港總商會會長：油價高企 政府永遠不會做得足夠

泰國香港總商會會長余永年在曼谷接受《香港01》訪問時表示，中東戰爭碰巧遇到泰國政府換屆，變相相關應對會比較慢。泰國存在油價基金制度，在油價上升時透過補貼方式穩定油價，而在中東戰爭前泰國油站以油渣價格為例，長期穩定在每公斤29泰銖，但戰爭爆發數周以來，即使在有補貼情況下，仍曾經一度升破50泰銖，近日則回穩至約41至44泰銖。

問及泰國政府目前是否做得足夠，他認為，在油價持續高企情況下，其實永遠不會做得足夠。為了應對油價升，政府其實已經公開鼓勵企業讓員工在家辦公、穿西裝開會時才開冷氣等方式，減低能源使用。

泰國4月份整體通膨率較上年同期加速至2.89%，5月則稍回落至2.79%。余永年分享道，國際油價上漲對於泰國民生影響屬多方面，食物及生活用品等價格漲幅較戰前約有10%的上升，農產品需要用的肥料由於不少由中東進口，受到戰爭影響而令相關供應出現短缺。海鮮方面因為油價上漲而影響船隻出海意欲影響供應及價格，而外賣食物方面，也會因為油價帶動運輸成本上漲，而以往免運費變成需要支付運費。

而即使是一些未有直接受到油價影響的產品，也因為「人加我加」心態而上調價格，糖、鹽、雞蛋及牛奶等產品，價格均有所上升，大米就因為供應仍然充裕就未有出現加價情況。而工業原材料例如塑料及鋼鐵，會因為油價帶動運輸成本上漲，而出現供應短缺問題，影響工廠正常生產，有當地大型即食麵生產商，也因為塑料包裝短缺而導致產品缺市。

在當地經營車輛進口及售賣生意的港人Michael表示，中東戰爭以來，當地政府鼓勵多使用電動車，令旗下電動車生意大增。﹙資料圖片﹚

當地電動車生意大增

出行方面，由於油價上漲，本身自己駕車出行的民眾，會選擇乘坐公共交通工具。油價上漲也帶動當地電動車銷售。在當地經營車輛進口及售賣生意的港人Michael表示，中東戰爭以來，當地政府鼓勵多使用電動車，令旗下電動車生意大增，而在泰國使用電動車也相較香港為方便，因泰國家庭住屋面積通常較大，也會方便安裝充電設備，而市區也會有不少充電設施。

在近日舉行的車展中，預售的逾10萬部車中，有高達七成屬於電動車或者兩用車。而事實上，泰國官方於3月24日宣布汽油每公升加價2泰銖後，泰國總理阿努廷翌日便一改常態，捨棄平時乘坐的勞斯萊斯，改為乘坐一部比亞迪「海獅」前往國會大廈開會。他接受傳媒訪問時，更公開呼籲民眾多嘗試電動車，以減低燃料開支並實現零排放。

全球油價上漲也推高了航運成本，即使在泰銖滙率疲弱情況下，泰國國家經濟和社會發展委員會預計，將當地出口及旅遊業帶來衝擊。

泰國官方料衝擊今年旅遊業

今年首季，泰國經濟增長錄得2.8%增長，但泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）表示，中東局勢是今年全球經濟及泰國經濟共同面臨的主要風險，中東衝突正加劇泰國國內通脹，推高居民生活成本。

而全球油價上漲也推高了航運成本，即使在泰銖滙率疲弱情況下，該委員會預計將當地出口及旅遊業帶來衝擊，故此將今年入境泰國的海外遊客人數，由此前預估的3500萬人，下調至3200萬人，這意味泰國將連續第二年迎來入境遊客數量下滑。

除了泰國旅遊業，當地運輸行業其實也大受影響。在泰國註冊並從事跨境運輸的港企CargoClass負責人陳漢光向《香港01》表示，中東戰爭爆發以來，能源價格上漲，令旗下空運、海運及陸運三線業務成本均大漲，公司也需要相應提升服務收費，當中空運由於燃油附加費上漲而增加一倍，海運及陸運收費增加約30%，整體生意曾經一度大跌六七成，至近期陸續有客戶願意承受高運輸成本，但較戰爭前僅恢復約四成生意，意味至今整體生意較戰前仍有約三成的下跌。

雖然貨運成本及收費有所增加，但對於在本港的最終售價影響則未見明顯，陳漢光估計，這會與本身泰銖貶值，以及這些進口商品需要與來自中國內地商品競爭等因素有關。

運輸行業首當其衝

他表示，自己並不看好中東戰局進展，由於美國與伊朗分歧仍大料難以和平收場，中長期仍有很大機會爆發軍事衝突，令油價持續高企在約100元水平。他身邊已有中小型同行，近年遭受內地同行競爭等因素衝擊，近期更因為中東戰爭及能源成本問題，而倒閉。

到中東戰爭影響能源價格，也正將亞洲拖入新一輪匯率保衛戰。美國通脹升溫，令加息風險上升，相對亞洲貨幣包括泰銖其實近月走勢相對疲弱，美元兌泰銖2月曾報30.932，至3月中東戰爭爆發一度急挫逾6%至33，創逾一年新低，最新報32.63。另外，印尼盾兌美元匯率日前也跌破關鍵的 18,000 關口，創歷史新低，今年以來的跌幅達到約8%，原因包括貿易收支疲軟，尤其是石油進口增加帶來的壓力，以及當地本身政策不確定性加劇所致。

美元兌泰銖2月曾報30.932，至3月中東戰爭爆發一度急挫逾6%至33，創逾一年新低，最新報32.63。﹙資料圖片﹚

泰銖貶值沖銷運輸成本上漲

泰國央行4月將基準一日回購利率維持在1%不變，這是全球最低的政策利率之一。在能源成本高企及市場押注聯儲會將加息之際，美元掉頭回升，亞洲多國加大力度捍衛承壓的本幣。例如印尼央行也表示正加大干預力度，近日加息，在印度，盧比匯率徘徊在歷史低位附近，政府計畫減稅並取消部分債券持有上限以吸引外資流入。

另外，隨著韓元兌美元跌至2009年以來低點，韓國誓言將遏制匯率過度波動，並開始對主要外匯銀行進行聯合檢查，這是14年來首次進行此類檢查。日本就稱已做好應對匯市波動的準備，時值日圓跌至4月底當局出手干預的水平附近。知情人士透露，日本央行本月勢將考慮加息25個基點。

亞幣貶值則有助沖銷運輸成本上漲，令最終消費者受惠。在泰國與香港兩地運輸業務中，當中泰國出口香港的成品，會主要會包括港人所熟悉的香米及榴蓮等水果，主要依賴陸運，陳漢光表示，雖然陸運成本及收費有所增加，但對於在本港的最終售價影響則未見明顯，他估計，這會與本身泰銖貶值，而港元跟隨美元強勢， 以及這些進口商品需要與來自中國內地商品競爭等因素有關。