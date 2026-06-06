中央收緊資金管制　港財管「一哥」地位添憂？　家辦專家派定心丸

香港去年跨境財富管理規模增首次超越瑞士，成為全球最大跨境財富管理中心「一哥」。不過，近期內地收緊資金外流管制，除了證券行，連帶本港銀行也受到波及，內地客開設離岸戶口也受限。對於會否影響香港財富管理中心地位，家辦專家則派定心丸。



關志敏表示，近期內地收緊資金流出管制，主要影響的是不合規或灰色的跨境交易渠道，其不是香港作為財富管理中心的根基，中長期會推動行業回到更合規、更透明的方向。

家族辦公室協會關志敏：中長期有利行業發展

香港家族辦公室協會主席、萬方家族辦公室首席行政總裁關志敏在接受《香港01》訪問時表示，短期或會有影響，但主要影響的是不合規或灰色的跨境交易渠道，其不是香港作為財富管理中心的根基。中長期看，收緊相關管制反而會推動行業回到更合規、更透明的方向。

大灣區家族辦公室協會主席李慧芬也表示，不認為相關收緊會影響香港作為財富管理中心地位，因為此次主要為打擊非法來港的錢，包括洗黑錢等行為。不過，短期或會帶來震盪，需要時間去辨識內地資金是否合法或者非法。

波士頓諮詢公司（BCG）預測香港未來五年增速將領先瑞士，香港有望在未來繼續保持全球財富管理中心的領先地位，但李慧芬則提醒，除了瑞士，香港的競爭對手新加坡其實也緊貼其後。香港無法僅靠內地資金躺贏，必須主動出擊，將服務領域升級至亞洲區、以至全球，並成為環球資本的集中地。通過持續創新和完善生態，香港才能在這場全球財富版圖的重塑中，真正將領先優勢化為不可撼動的地位。

李慧芬提醒，除了瑞士，香港競爭對手新加坡其實也緊貼其後，香港無法僅靠內地資金躺贏，必須主動出擊提升競爭力。

李慧芬：需深化產品創新 主動出擊保地位

為進一步加強吸引力並鞏固地位，她建議，香港需深化產品創新，加快佈局數碼資產、私人信貸等新投資類別，發展人工智慧驅動的智慧投資顧問平台，以迎合新一代投資者的需求。另外，要完善家辦生態，持續優化針對家族辦公室的稅收優惠，簡化流程，打造完整服務生態鏈。與此同時，強化制度對接，積極與中東等地區簽訂投資促進協定，並通過金融科技和合規建設，確立「安全港」地位。

關志敏表示，今時今日高淨值家族需要的不是單一離岸戶口，而是一個能處理企業出海、全球配置、家族治理和傳承規劃的平台。香港的「硬件」優勢在於國際資本市場、資金自由流動、普通法制度、低稅環境和成熟專業服務。「軟件」是商業效率，以及整合銀行、法律、稅務、信託、保險和企業服務的能力。此外，對內地企業家而言，香港既有與內地連結的深度，又有接軌全球的廣度，這點很難被複製。

資金來源方面，關志敏表示，內地及大中華區資金仍會是香港的核心支柱。但香港也有能力吸引外部資金，例如中東、東盟等，因為這些資金同樣需要配置中國和亞洲機會。故此，未來香港真正的角色相信不是一個單一投資地或資金出口，而是完全可以升級為「家族全球化平台」。

投資者也必須以發展的眼光，加上科技的濾鏡來審視未來香港的進一步發展潛力，包括以科技來升級硬件和軟件，人工智能（AI）應用下的代幣化、跨境支付、數據化合規和數字化報告等等，會把香港原有的金融、法律、稅務和家族辦公室生態變得更有效率、更透明、更可擴展。