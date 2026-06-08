SK海力士震盪日　Nvidia帶好消息︰簽多年協議　擬共同開發AI晶片

彭博社消息，Nvidia（英偉達，又譯輝達）和SK海力士已同意將合作設計未來幾代的人工智能內存晶片。此舉對這家韓國高端半導體領軍企業而言是一大勝利，因其一直與三星電子展開著激烈的競爭。



這兩家公司簽署了一份為期多年的協議，內容涵蓋晶片設計與製造。Nvidia將協助其合作夥伴在新領域實現多元化，包括基礎設施和實體AI，以及為Nvidia最強大加速器Vera Rubin提供內存。

Vera Rubin將於今年第三季正式出貨

報道指，這一廣泛的合作為SK海力士注入了強勁動力，該公司準備大舉進軍下一代高帶寬內存（即HBM4）領域。Nvidia執行長黃仁勳上周首次證實，公司已批准三星電子、SK海力士和美光科技作為HBM4的供應商，HBM4是Vera Rubin不可或缺的組件。

上述三家公司主導全球記憶晶片市場，並一直在激烈爭奪這塊利潤豐厚的業務。黃仁勳在台灣參加台北國際電腦展時表示，Vera Rubin目前已全面投產，計畫於今年第三季度開始交付。新系統基於Vera中央處理器與Rubin圖形核心集群構建，每個伺服器系統均配備數TB容量的HBM4內存。

韓國半導體供應商SK海力士的存儲晶片。（Reuters）

彭博分析師：SK海力士將坐穩記憶晶片主要供應商位置

彭博行業研究分析師Masahiro Wakasugi與Jake Silverman指出，SK 海力士可望透過與Nvidia簽訂的全系列DRAM、高頻寬記憶體及固態硬碟供應協議，迎來營收與獲利的強勁成長。

Nvidia於6月7日公布這項AI基礎設施技術合作，進一步鞏固SK海力士做為各大AI平台長期記憶體供應商的地位。除了供應AI訓練繪圖晶片專用的高頻寬記憶體之外，SK海力士後續也有機會為AI推論系統供應多款新一代高頻寬記憶體產品。

2026年6月5日，韓國首爾一家韓式烤肉餐廳內，英偉達CEO黃仁勳與三星、SK等集團董事共進晚餐。（Reuters）

分析師預期，未來數年間，搭配處理器使用的 DRAM、以及用於儲存推論數據的固態硬碟，銷量將持續走高。SK海力士也將繼續穩坐Nvidia RTX Spark 等AI導向電腦架構主要供應商的位置。長期供貨協議不僅有利該廠擴充產能，更能協助其逐步擴大市場占有率。

黃仁勳：携韓聯手研發下一代AI記憶體

「我們將攜手共同開發面向AI工廠的下一代內存，並支持AI基礎設施在全球範圍內的加速擴展 —— 從前沿模型訓練到智能體AI和實物AI，」黃仁勳在聲明中表示。

Nvidia周一宣布，除SK海力士外，還將與多家韓國本土知名企業展開合作。這家美國公司將協助SK Telecom Co.和Naver Corp.構建AI雲服務，並攜手Doosan Group在機器人領域展開合作。

截止發稿，SK海力士跌2.46％，報2019000韓元，合每股1286美元，該股今早曾瀉一成。