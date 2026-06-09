SpaceX上市｜據報超購一倍　已提早截飛　拒中港資金認購

SpaceX的750億美元首次公開發行（IPO）啟動推介後反應極度踴躍。據報道，目前錄得大幅超額認購，負責承銷的投資銀行預計將於紐約時間本周三（10日）下午4時收市後，提早停止接收機構投資者的認購定單。



相關報道顯示，SpaceX目w前已吸引約1,500億美元（約1.17萬億港元）的資金認購意願，對比原定750億美元的集資目標，超額認購1倍。部分銀行界與投資者認為1倍的超購表現「差強人意」，但考量到這是史上最大規模的IPO，能有此市場需求已極為亮眼。

是次IPO採取罕見定價策略，跳過傳統詢價圈購流程，直接將發行價硬性鎖定在每股135美元。公司預計發行約5.556億股新股，集資750億美元，整體上市估值將高達1.75萬億至1.8萬億美元。預期將於6月11日定價，並於次日（12日）正式掛牌買賣。

承銷陣容上，由高盛、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團及摩根大通牽頭，另有18家銀行參與。不過，據《彭博》消息，由於涉及關鍵技術出口限制及監管風險，承銷商已被告知不得接受來自香港和中國內地投資者的訂單，包括私人銀行客戶。