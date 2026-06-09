SpaceX上市｜萬億泡沫抑或火星圓夢？　馬斯克太空旗艦五大亮點

【SpaceX / Elon Musk / 馬斯克 / 星鏈 / xAI 】史上最大IPO即將「升空」！市場矚目的SpaceX首次公開招股（IPO）終於敲定，預計6月12日在納斯達克掛牌，股票代號「SPCX」。本次將發行5.556億股，每股發行價135美元，集資額高達750億美元，有望成為史上規模最大的IPO之一。面對Elon Musk旗下SpaceX、星鏈（Starlink）與xAI等多重業務佈局，投資者應留意哪些關鍵風險與機會？從上市結構、業務挑戰到市場策略，本文助你一次掌握箇中亮點。



SpaceX 上市簡介圖

業務︰三大板塊 星鏈暫一枝獨秀



根據SpaceX 提交的 S-1 招股書，公司業務分為三大板塊，即連接業務（星鏈）、航天業務（火箭+星艦）、AI業務（xAI）。

星鏈：支撐 SpaceX 財務核心

據外媒報道，SpaceX去年收入逾185億美元（約1,443億港元﹚，惟嚴重依賴「星鏈」（Starlink），其去年創造113.87億美元收入，佔SpaceX總收入的61%，按年增長近 50%，而期內營業利潤為44.23 億美元；調整後 EBITDA 則高達72 億美元。

用戶增長方面，截至今年3月底，Starlink 全球活躍用戶數突破 1,000萬大關，達到1,030 萬戶，年增率達 105%。公司更宣示，目標今年底前達到 2,500 萬用戶，即按年再飆約1.5倍。

用戶量大增，惟每用戶平均月收益（ARPU）持續下滑，從 2023 年的每月 99 美元降至 2026 年第一季的 66 美元，三年跌幅達三分之一。SpaceX 解釋為國際化擴張的必然稀釋，目的是向中低收入國家擴張。在過去兩年半內用戶規模翻了 4.5倍，足以抵銷 ARPU 下滑，但長期能否觸底，招股書並未給出預測。

「星鏈」（Starlink）成SpaceX財務核心。（Getty images)

火箭雙雄：獵鷹「養家」 星艦燒錢

至於航天業務， 商業火箭、可重複使用的獵鷹 9 號（Falcon 9）是 SpaceX 的招牌產品，去年其與獵鷹重型火箭共完成 165 次入軌發射，佔全球質量入軌份額逾 80%，任務成功率超過 99%。

然而，航太板塊去年仍錄得 6.6 億美元經營虧損，研發支出高達 30.04 億美元，幾乎全數流向極度重資本的研發項目 Starship﹙星艦﹚。據公開招股文件，SpaceX 至今已投入超過 150 億美元開發星艦火箭，最近完成第 12 次試飛，這也是全新 V3 版本的首次飛行測試，馬斯克稱之為「為人類探索拿下關鍵一分」。

獵鷹 9 號（Falcon 9）為SpaceX出產的可回收火箭。(Getty Images)

xAI：年初收購自馬斯克 目前仍巨虧

人工智能業務方面，今年2月自馬斯克手上收購旗下的AI公司——xAI，虧損持續擴大。2025 年全年淨虧損達 63.55 億美元，2026 年第一季單季淨虧損擴大至 42.8億美元。

xAI 核心資產包括 Grok 大型語言模型（最新版本為 4.3）、X 社群平台（月活躍用戶約 5.5 億），以及代號 Colossus 與 Colossus II 的超級算力叢集，合計算力約 1 吉瓦，是目前全球最大的單一 AI 算力叢集之一。

目前xAI最大外部客戶為Anthropic，惟僅是一份180天的租約，雙方暫未有長期合作承諾。

SpaceX旗下AI公司——xAI成燒錢巨獸。（Getty Images)

發行結構：發新股 高層一股不賣



SpaceX 此次史詩級 IPO 將採取「100% 發行新股（Primary Shares）」的方式進行。這意味著包括馬斯克在內的所有現有早期股東與管理層，在此次掛牌中均無法出售舊股套現。換言之，募集到的 750 億美元淨現金，將全數注入 SpaceX 帳戶，用作支持「星艦（Starship）」跨行星航行研發與「星鏈（Starlink）」全球衛星網絡的剛性資本開支（CapEx）。此外，公司還保留了超額認購權（Greenshoe Option），可視市場反應追加發行 15% 的股份，令總集資額由原本的750 億美元推升至逾 860 億美元。

值得一提，今次認購採用「直接配售計畫(direct share program)」，即企業在 IPO 中預留部分股份，分配給員工、客戶或特定關係人，讓他們能在發行階段就參與認購。SpaceX 表示將在首次公開發行 (IPO) 中預留最多 5% 的股票，以供部分員工及由高層指定人士認購。

相關股份不受一般 IPO 常見的禁售期，意味部分內部人士可以提早在市場出售持股，而早期員工與投資者至少需等到上市後首份季報發布後，才有機會出售持股。此外，公司考慮將高達30%股份分配給散戶投資者，遠高於傳統IPO水平，意在吸引馬斯克龐大的粉絲群體。

據外電引述知情人士在（6月7日）稱，已啟動首次公開招股(IPO)的SpaceX，吸引約1500億美元(約1.17萬億港元)資金認購，意味較集資額750億美元，暫時超額認購1倍，未算好誇張。

承銷團：逾21間投行 瓜分0.75%承銷費



消息指，SpaceX已邀請至少21家銀行組成承銷團，摩根士丹利、高盛、摩根大通、美國銀行及花旗將擔任主承銷商，另有16家投行參與輔助角色，包括巴克萊銀行、德意志銀行、瑞銀集團等。而高盛與摩根士丹利作為首席承銷商以及牽頭承銷商，將獲得比其他21家銀行更大的費用份額。

承銷團陣容強大，但佣金卻大打折扣。據傳，馬斯克（Elon Musk）成功將整體承銷費率壓低至 0.75% 以下，但因募資規模高達750億美元，21家投行合計仍可獲得約5億美元的承銷佣金，已是華爾街史上最豐厚的IPO佣金之一。

高盛為SpaceX首席牽頭承銷行。（Getty Images)

上市後股權︰SpaceX上市 馬斯克秒成萬億富豪



SpaceX早前曾預測估值超過2萬億美元，但隨着上市臨近，卻下調為1.75萬億美元。值得一提的是，SpaceX募資額最高達860億美元，遠超此前沙烏地阿美294億的紀錄，仍將成爲史上金額最大的IPO。

不過，晨星研報指，對SpaceX給出的公允估值僅為7,800億元美元。報告指出，SpaceX藉發射成本優勢築起護城河，僅星鏈是集團唯一盈利業務，並持續輸出現金補貼其餘板塊。然而，xAI業務仍存在較大不確定性風險。晨星分析師歐文斯表示，「我們認為公司目前被明顯高估，投資者在IPO之後有機會以更具吸引力的價格買入這只股票。」

話雖如此，SpaceX上市將使馬斯克的個人財富達到前所未有的高度。馬斯克在IPO前持有SpaceX約52億股B類股及8.49億股A類股，佔B類股總數的91.6%，以每股135美元的發行價計算，其SpaceX持股賬面估值約為8,410億至8,665億美元，再加上他在特斯拉約12%的持股（市值約3,550億美元），馬斯克總身家有望突破1.1萬億美元，這代表他將成為人類歷史上首位身家突破萬億美元的企業家。

與此同時，SpaceX採用雙重股權結構，B類股每股擁有10票投票權，A類股（公眾持有）每股僅1票。B類股（約57億股），馬斯克佔91.6% ，每股10票；A類股（約73.8億股） ，馬斯克佔8.69%，每股1票。每1股B類股擁有高達10股A類股的投票權，這使得B類股將掌控高達88.5%的股東總投票權。這代表馬斯克在SpaceX上市後，他將獨自掌控高達82.4%的普通股總投票權。馬斯克可獨自決定所有需要股東批准的重大議案（包括選舉董事、批准併購等），他亦可防止自己在非自願情況下被罷免，公眾股東幾乎無法影響公司治理——買入SpaceX股票，猶如登上太空船，而船長是馬斯克。

SpaceX上市將令馬斯克掌控近萬億美元財富。(Getty Images)

展望︰通往超級帝國之路？



本次IPO為全新股發行，馬斯克及現有股東亦不出售任何持股，意味募資回來的750億美元（含超額配售可達860億美元）將全部流入公司賬戶。資金將全數用於公司未來業務的擴張與資本支出，包括擴大AI算力基礎設施、星艦研發、星鏈星座升級，以及償還200億美元過橋貸款。再者，華爾街分析師普遍預期，SpaceX與Tesla可能在2027年合併為一家公司，有消息指，兩家公司已在聯合開發大型半導體製造廠Terafab等項目，合併後將形成橫跨電動車、機器人、能源、航天、衛星互聯網與AI的超級巨頭，馬斯克將同時掌舵美國前十大市值企業中的兩家，他的超級帝國輪廓逐漸浮現。

SpaceX 於6月4日正式啟動首次公開募股（IPO）的機構投資者路演，發佈一段長17分鐘的影片。這次路演詳細列出了未來幾個目標。重點需要關注的是，SpaceX 目標將毛利率由去年的49%提升至約70%，並將淨利潤率由去年的-26%推高至約45%。

影片中亦提及多項現有以及長遠業務，包括可重用火箭、Starlink衛星互聯網，以及將數據中心部署到太空。亦列出多項未來太空應用，包括點對點太空運輸，將利用Starship在短時間內將貨物以及人員運送至地球不同地點，以及進行小行星開發等。

SpaceX有機會與Tesla合併為一家公司。(Getty Images)

SpaceX的IPO，從定價機制、發行結構到估值邏輯，無一不打破華爾街百年傳統。這不僅是史上規模最大的上市案，更是一場由馬斯克主導的資本市場實驗。SpaceX無疑是人類商業史上最具野心的企業之一，1.75萬億美元的定價，已將這份野心提前變現不少，登上這艘太空船之前，投資者需要問自己的是：你願意為馬斯克的火星夢，付出多少代價？