SpaceX上市｜沽注一擲原型Steve Eisman︰全押注AI　欠缺護城河

SpaceX將於周五（12日）掛牌，曾準確預測金融海嘯、電影《沽注一擲》原型人物之一的知名投資者Steve Eisman，卻指出該公司因大力發展人工智能（AI）業務導致資本支出急劇上升，財務負擔加重。儘管他目前並無計劃沽空SpaceX股票，但對招股說明書中的數據感到憂慮。



艾斯曼周一（8日）接受訪問時表示，SpaceX資本密集程度是IPO招股文件中最值得關注的環節。「若回到2023財政年度，比較收入與資本開支，當時資本開支只佔收入42%；但最新一季比例已飈升至215%。」他認為，資本開支激增，主要源於SpaceX大舉投資AI基建。

2026年6月4日，美國紐約，SpaceX首次公開招股的標誌牌在摩根士丹利大廈展示。（Reuters）

艾斯曼指出，SpaceX近年積極將自身重新定位為AI服務與基建公司，而非單純的太空科技企業，這條轉型路線正是導致財務負擔沉重的核心原因。他直言不認為馬斯克（Elon Musk）旗下AI模型Grok具領先地位，即使該公司已與頂尖AI初創Anthropic簽訂運算合作協議，仍未能改變他對其資本效益的悲觀判斷。

指科企從輕資產轉向重資產

艾斯曼補充，過去一周最重要的財經新聞是Google母企Alphabet公布的800億美元融資計劃，這清楚反映整個科技業正從「輕資產」商業模式全面轉向「重資產」，各大企業以驚人速度興建數據中心。不過他批評：「儘管投入了天文數字的資金，大型語言模型與代理AI的成果固然令人驚豔，卻難以形成差異化。市場高度商品化，用戶在各平台之間頻繁切換，根本沒有護城河可言。」

艾斯曼並無否認馬斯克過去成功往績，但他重申對SpaceX過度依賴高昂AI投資的擔憂。他直言：「整家公司就其未來而言，是全押注在AI身上，而非太空業務，亦非星鏈（Starlink）。」