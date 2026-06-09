凱基維持恒指今年3萬點目標　薦11大選股　料美國年內利率不變

港股上半年將完結，暫處25000點樓下，表現大幅跑輸外圍。惟凱基今日（9日）發布2026下半年環球市場展望，維持年初預測，認為恒指年底可見30000點，意味仍有約兩成潛在升幅；並籲留意四大投資主題，薦11大選股。同時，因AI投資極為暢旺，上調美股標普500指數目標至8,000點；該行年初預測為7650點。

左起：凱基投顧董事長朱晏民、凱基國際財富管理主管魏志傑及凱基首席投資總監梁啟棠。

中港市場焦點轉向「高能見度」

凱基國際財富管理首席投資總監梁啟業表示，展望2026下半年，中國經濟正處於築底回穩期，市場焦點已從「經濟增長的高低」轉向「未來政策與盈利的能見度」。隨著通縮壓力消除、房價跌幅收窄以及1.3萬億元超長期特別國債注入動能，內地消費信心正緩步回溫。

對於最近港股跌勢，梁啟業表示仍然維持恒指3萬點目標，基本面年初看好的因素到現在都是沒有改變。他從現金流方面分析，當環球股市波動上升的時候，亞洲將成為全球的「避風塘」，港股也會因此受惠。

凱基國際財富管理主管魏志傑則建議，投資者將目光轉向具備結構性增長的領域，並留意四大投資主題︰一、中美貿易博弈「先升級後降級」，9至11月中美關稅談判將迎高峰，初期強硬策略帶來的市場波動，將是長線加倉的優質機會；二、AI紅利加速兌現，應聚焦科技與機器人。AI代幣消耗量預計至2026年初激增1,400倍。凱基看好具備大模型商業化能力的科技巨頭與擁核心技術的人形機器人製造商；三、能源危機發酵，地緣衝突與高油價帶動綠色供應鏈，應避開內卷的光伏產業，轉向利潤率上升的風能及積極拓展海外的鋰電池龍頭；四、銀行資產質素改善，防禦性顯現，減息步伐趨緩減輕淨息差壓力，看好具高資本充足率且非利息收入提升的國有大行，提供高息回報。

凱基選股名單包括騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、優必選（9880）、金風科技（2208）、寧德時代（3750）、中國宏橋（1378）、信和置業（0083）、建設銀行（0939）、中國銀行（3988）、中遠海控（1919）、康方生物（9926）。

料美聯儲年底前不會加息

美聯儲已連續三次會議維持利率不變，雖然市場關注通脹升溫會否促使當局掉頭加息，惟凱基預期美聯儲將維持利息至今年底。但若隨著通脹升溫，10年期美債孳息率在第二及第三季不排除上探4.8%以上。

該行建議逢高配置中長期美債或高信評投資等級債，並避開CCC/Caa級或以下的非投資等級公司債。

凱基亦維持先前對2026年美國經濟增長2.2%的預測。凱基投顧董事長朱晏民表示，儘管面臨美伊戰爭、油價或通脹的陰影，但當前美國經濟主軸是由AI資本支出驅動的投資趨勢，受消費面壓力的影響較小，且全球經濟對原油的依賴度正在降低。

美國華盛頓特區的美聯儲委員會大樓。（Reuters）

上調標普目標點數 倡繼續積極投入

受惠於AI資本支出暢旺並惠及非科技板塊，美股盈利預計年增近20%。因基本面利潤率持續推升，有效壓制風險溢價，折現率未飆升。凱基將2026年標普500目標調升至8,000點，大市將呈現百花齊放的格局。

針對市場擔憂的 AI 過度投資問題，朱晏民以馬斯克旗下的 xAI 為例指出，SpaceX 在併購 xAI 後，光是將多餘的算力賣給 Google 和 Anthropic，其產生的龐大年化營收，預計到年底就能將過去投資成本全數賺回。

他坦言，雖然市場目前普遍認為這些 AI 巨頭的估值確實偏高，但這是一波難得的長期大趨勢，因此仍建議投資人繼續積極投入，惟在操作上應分階段參與。