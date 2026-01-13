料恒指年底見3萬點　凱基薦12大選股　另指美股首季存下行風險

港股去年升近三成，今年表現，續獲大行「認可」。KGI凱基發佈2026年環球展望，預計2026年底恒生指數目標30000點，潛在升幅約14%，美聯儲減息將推動資金回流中港股市，對港股預測13.5倍市盈率及8%的盈利增長。另對於中港市場，該行推薦四大核心主題以及12隻選股。



料內地實質GDP增速放緩至4.6% 留意四大核心

凱基首席投資總監梁啟棠表示，儘管多國達成貿易協議，風險回落，但受累於外圍拖累，因此預計2026年中國GDP實質增長放緩至4.6%。

凱基指，受累於外圍拖累，預計2026年中國GDP實質增長放緩至4.6%。﹙資料圖片﹚

該行指出，今年中港投資市場建議留意四大核心。首先，在消費領域﹕內需確立為增長核心，貢獻逾半GDP ，隨著「以舊換新」效應減退，預計中央將落實「十五五」及經濟會議規劃，推出涵蓋文娛體育的新一輪補貼，持續提振居民消費。

其次，金融市場方面﹕風險偏好提升，由於債息與定存息差收窄，龐大儲蓄正流向資本市場尋求回報。銀行保險業基本面築底．信貸結構加速從房地產轉向支持實體工業。

中國經濟・中國工廠・中國廠房・中國經濟增長・中國製造・中國製造業：2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

去產能成為焦點

此外，針對「反內捲」議題﹕PPI持續弱勢，去產能成焦點。相較2015年，本輪涉及更多下游民企且需顧及就業，挑戰更艱鉅。預期行業整合需時．但衝擊可控，利好長遠健康發展。

最後關於新質生產力，將取代房地產及舊基建成為投資主軸。數字基建支撐AI及具身智能，人形機器人料於2026年迎來商業化的「 iPhone 時刻」，且享有核心技術自主權的創新藥等龍頭，將享更高估值溢價。

推薦12大港股選股

選股方面，梁啟棠表示，相信中國的非必需消費板塊正在復甦，同時處於去槓桿尾聲，銀行的不良貸款率回落支撐盈利。同時，反內捲，創新藥等主題亦值得關注。

凱基薦12大選股，包括小鵬汽車。（梁鵬威攝）

具體而言，其推薦的推薦12大選股，包括小鵬汽車（9868）、優必選（9880）、騰訊控股（0700)、阿里巴巴（9988）、中國宏橋（1378）、友邦保險（1299）、中國平安（2318）、招商銀行（3968）、康方生物（9926）、泡泡瑪特（9992）、騰訊音樂（1698）以及信和置業（0083）。

料美股首季存下行風險 年內再減息50至75個基點

美國市場方面，凱基投顧董事長朱晏民表示，AI令企業盈利保持穩健的趨勢仍可持續，預計2026年標普500盈利按年增長13.55%；惟因風險溢價可能上升，估值難再進一步擴張，年底目標價看7650點。其續指，預計今年美股資金可從高度集中的AI概念向外擴散。

凱基料美股首季存下行風險。

而從走勢上，第一季或仍反映下行風險，第二季有望企穩回升，並於第四季、特別是期中選舉前後，出現較明顯升幅。

行業配置方面，他表示，AI主題仍看好核心科技、半導體、受惠用電需求增加的公用事業、因先進製造投資升溫而受惠的機械設備，以及工業房地產信託基金( REITs )。非AI板塊則看好軍費佔比提升下的航太與國防、因關稅而受惠的製藥股，以及受惠於投行業務活躍的資本市場類別。

息口方面，朱晏民則預計美聯儲2026年仍會再減息50至75個點子。