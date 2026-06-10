政府公布香港企業財資中心發展行動計劃　羅兵咸︰助鞏港樞紐優勢

財經事務及庫務局局長許正宇周二（9日）在企業財資中心論壇上，公布《香港企業財資中心發展行動計劃》。《行動計劃》提出針對性策略，加強香港成為跨國企業財資中心主要樞紐的實力，將香港提升為企業財資中心的主要基地，強化香港「引進來、走出去」的平台角色。羅兵咸永道歡迎政府公布《香港企業財資中心發展行動計劃》，提出針對性策略，提升香港成為企業財資中心主要樞紐的優勢。



羅兵咸永道亞太區金融服務稅務主管合夥人何潤恒表示：「《香港企業財資中心發展行動計劃》提出從四方面強化香港作為跨國企業財資中心主要樞紐的定位，當中包括推出稅務優化措施，為企業提供更完善的財資平台；透過持續擴展全面性的避免雙重課稅協定網絡，進一步減少雙重徵稅；以及加強人才培訓及市場推廣，以進一步鞏固香港作為國際財資中心的地位。」

他指出﹕「我們相信，這些策略性措施能有效協助企業處理海外資金及投資的風險管理，提升香港作為內地企業出海首選的財資中心樞紐地位，以及其作為領先的國際金融中心和『超級聯繫人』的優勢。」

他又表示﹕「羅兵咸永道過去幾年一直收到不少內地和國際企業的查詢，如何善用香港在稅務以及其他金融巿場方面的優勢（如成熟的資本巿場和多元全面的人民幣產品和服務），透過香港的金融平台管理跨境財資配置和流動，並成功協助部分客戶在港成立區域財資中心。我們將繼續積極推廣香港獨有的優勢，支持香港為企業營商創造更具吸引力的環境，同時吸引全球財資管理人才來港發展。」