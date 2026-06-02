許正宇︰將公布推動企業財資中心發展行動方案

波士頓諮詢公司（BCG）發表《2026年全球財富報告》提到，香港超越瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心。財經事務及庫務局局長許正宇在網誌表示，成績來之不易，印證香港作為國際金融中心的強大韌性，更反映全球投資者以實際行動投下信心一票，又透露政府即將公布有關推動企業財資中心在港發展的行動方案。



許正宇指出，3年多前政府舉辦首屆「裕澤香江」高峰論壇，並發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，確立推動相關產業發展的清晰方向，推出8項前瞻措施。短短3年多，政策由藍圖落實為成果，推動香港登上全球首位，形容這並非偶然，而是政府與業界協同發力、精準施策的必然結果。

他提到，當局本月就優化基金、單一家族辦公室和附帶權益優惠稅制向立法會提交立法建議，亦即將公布有關推動企業財資中心在香港發展的行動方案，積極回應業界實際需求。

將有83萬億美元財富作跨代傳承

許正宇稱，未來20至30年間，全球將有高達83萬億美元私人財富進行跨代傳承，是現代史上最大規模財富轉移，亞洲情況尤為迫切。而現代財富傳承早已超越資產分配，涵蓋所有權結構、治理模式、領導交接及家族使命等多重課題，香港有能力也有條件，成為全球家族在世紀財富交接浪潮中首選平台與可靠夥伴。