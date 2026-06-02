商貿團訪中亞｜許正宇：港與哈薩克成「一帶一路」雙重門戶

港府積極開拓中亞市場，財經事務及庫務局局長許正宇昨日（6月1日）隨同行政長官率領的香港代表團訪問哈薩克斯坦期間，出席由中國銀行（哈薩克斯坦）主辦的商務午宴，他指香港具備獨特優勢，應為能夠支持哈薩克在「一帶一路」下的持續發展。

許正宇表示，香港持續鞏固其作為領先國際金融中心的地位，並且超越瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心，去年資產達2.9兆美元，未來幾年預計持續穩定成長。而哈薩克位於中亞的核心，人均 GDP約 15,000 美元，在中亞經濟體中，哈薩克佔據主導地位，並處於增長階段，因此，他認為香港能夠為哈薩克企業提供高效的全球資本管道。

許正宇在商務午宴上主持會談

他特別提到，在新興成長領域方面，香港正積極發展大宗商品市場，特別是黃金市場。正籌備黃金中央結算系統，同時推動涵蓋交易、儲存、精煉及金融產品的全產業鏈發展。他認為哈薩克作為全球重要的黃金生產國，資源豐富，將會是香港在建構亞洲時區黃金市場過程中重要的合作夥伴。

許正宇表示，在「一帶一路」倡議下，香港與哈薩克可作為雙重門戶——哈薩克斯坦通往中亞及更遠地區，香港則通往東盟、全球市場及中國大陸。香港的專業服務將能夠進一步支持哈薩克斯坦的基礎設施與城市發展。

許正宇在結尾表示香港與哈薩克斯坦將開啟新機遇、建立更堅實夥伴關係充滿信心。