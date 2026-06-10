內地推新對外投資規定　瑞銀︰對訪港內地客保險影響待釐清

中國國務院本月初公布《國務院關於對外投資的規定》（下稱《規定》）。瑞銀表示，《規定》雖確立了境外投資的監管框架，但針對個人的詳細規則尚待公布。鑑於香港保險產品混合了保障與儲蓄或投資功能、底層保險資金進行全球多資產配置，以及分紅產品的利潤分配機制等因素，對訪港內地客（MCV）保險的影響仍需等待監管部門進一步釐清。



瑞銀表示，該券商與律師進行的專家電話會議也得出了需要進一步監管明確性的類似結論。專家認為，針對保險產品，監管重點不在於對底層資產的「穿透式」審查，而在於資金來源和流向的合規性。由於跨部門協調和資訊交叉核對變得更加順暢，未申報的境外投資等不合規活動將更容易被發現。專家將《規定》視為對國家發改委、商務部、國家外匯管理局等不同部門分散法規的高層級整合，這是從碎片化、分階段的監管向系統化、端到端的體制轉變。儘管《規定》本身並未明確規定對過往境外投資具有溯及既往的效力，但專家不排除即將推出的實施細則中存在這種可能性。

至於實際情況究竟如何，據瑞銀與保險代理人等中介的討論，目前營運保持穩定。雖近期推出了一系列新的跨境規則，但其中並未提及保險，迄今為止規範訪港內地客的規則未改變。2016年，原中國保監會（現為國家金融監督管理總局）發布了《關於內地居民赴港購買保險的風險提示》，表明香港保單必須在香港當地購買，否則該保單將不受香港和內地法律的保護。5月29日，香港保險業監管局重申了「親身在場」的重要性，並表示正與內地監管機構持續進行對話。

友邦。

瑞銀表示，繼6月1日《規定》發布後，對一種認為不太可能發生、但在最壞情況下的情境量化，即友邦 （1299） 香港的內地訪客新業務被叫停，這意味着公允價值將削減12元。

此評估基於幾項假設：首先是從2026年下半年起，內地訪客新業務歸零，且考量到費用超支導致利潤率下降，2025至2030年預期本地新業務價值複合年增長率為5%（基本情境為10%）；其次是由於更高的退保率及規模經濟效益遞減等不利連鎖效應，香港有效業務價值折讓25%；第三是考量到增長前景轉弱，香港業務的股價對內含價值比率（P/EV）從1.4倍下調至1.2倍；最後是所有其他因素保持不變，例如訪港內地客支付續期保費的管道依然暢通。在計入整體市場疲弱的因素後，模型中再進一步扣減1.5元。因此，相對於5月31日82元的市場價格，69元的股價可能已經消化了最壞情境的預期，這意味着約1倍的P/EV和11倍的股價對營運稅後利潤比（未來12個月預估）。