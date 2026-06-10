內地嚴打跨境炒股　惠譽不預料港保險業評級出現顯著變化

近期內地監管針對跨境投資展開行動，券商所受影響備受市場關注。惠譽評級亞太區非銀行金融機構主管Jonathan Lee表示，從評級角度來看，關注這些公司如何遵守規則，以及相關影響或罰款是否足以對其財務指標或聲譽風險構成重大衝擊。若沒有造成損害特許經營權的聲譽損傷，評級不會受到負面影響。



指內地嚴格執行監管長遠屬正面

他又說，此監管並非新鮮事，內地監管機構一直要求金融機構核實客戶資料，以允許開立戶口，只是近期執行更為嚴肅認真。長遠而言屬正面政策，提升了整體風險管理標準。

值得注意的是，受評級的機構多為市場地位較強的大型企業，近期的監管調查並未發現重大問題，受影響的主要是合規較不嚴格的互聯網券商。長遠而言，更嚴格的監管將確保證券公司在公平的環境下競爭。

市場有關注此嚴厲監管會否擴展至保險界，惠譽評級亞太區保險評級高級董事Stella Ng坦言，沒有預測未來的水晶球，內地訪客業務仍是保險業整體的重要收入來源，但香港保險公司從疫情中汲取經驗，更注重業務組合的平衡，不再單純依賴內地訪客訪客，積極發展及建立本地組合，整體發展方向正確，現時預期評級不會因相關因素而出現顯著變化。

預期資金續流入市場

至於對於香港銀行的影響，惠譽評級亞太區銀行評級主管Jonathan Cornish認為，受評級銀行普遍具備嚴格的認識你的客戶（KYC）管控措施，從監管審查角度來看，業界並不感到擔憂。

他又指，流入銀行體系的資金來源廣泛，部分來自中國內地。中長期而言，若流入市場的資金開始減慢，經濟增長或會出現輕微放緩，最終亦可能影響物業市場。但他認為影響不會顯著，即使出現放緩，亦將相當短暫，預期資金仍將持續流入市場。